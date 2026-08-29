Quibdó pasó del terremoto a las inundaciones: llovió más de 10 horas seguidas

Durante más de diez horas seguidas llovió en la capital chocoana. Y mientras muchas de las familias que resultaron afectadas por el terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto aún no han logrado recuperar sus hogares, ahora enfrentan una nueva preocupación: las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias.
Le puede interesar: “Muchas veces las emergencias duran lo que duran las cámaras y los reflectores”: gobernadora del Chocó habló de los retos que vienen
Videos y testimonios difundidos por habitantes de Quibdó muestran viviendas y establecimientos comerciales llenos de agua, mientras varias calles quedaron prácticamente intransitables. La comunidad también advierte que la emergencia ha complicado la conectividad y la entrega de ayudas que aún se adelantan en el departamento después del sismo.