Bumble sería comprada por US$1.300 millones tras perder usuarios por fatiga en las apps de citas

Las acciones de Bumble se dispararon tras conocerse que la empresa de citas en línea está cerca de concretar un acuerdo para dejar de cotizar en bolsa, en una operación que la valoraría en aproximadamente US$1.300 millones, según información de Bloomberg.
Según el Wall Street Journal, la recién constituida Ithaca Holdings sería la compradora y el acuerdo podría anunciarse esta misma semana. El medio citó a personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser identificadas. Un portavoz de Bumble no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
El acuerdo contempla un pago de US$6,05 por cada acción de Bumble, según un comunicado divulgado este martes. Ese precio representa una prima del 138% frente al cierre del viernes anterior a los reportes sobre una posible transacción.