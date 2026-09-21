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¿Quién es Valerín Loboa, la delantera que metió a Colombia en la semifinal del Mundial Sub 20?

Esta futbolista debutó en la Liga profesional a los 14 años y ya juega en un equipo de Estados Unidos. La Tricolor alista duelo ante Corea.

  • La delantera colombiana Valerín Loboa Vásquez, quien milita en el fútbol de Estados Unidos, es una de las cartas fuertes del técnico Carlos Paniagua para el duelo ante Corea del Norte, por la semifinal del Mundial Sub 20 en Polonia. FOTO GETTY
    La delantera colombiana Valerín Loboa Vásquez, quien milita en el fútbol de Estados Unidos, es una de las cartas fuertes del técnico Carlos Paniagua para el duelo ante Corea del Norte, por la semifinal del Mundial Sub 20 en Polonia. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
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Valerín Loboa Vásquez acaba de cumplir 19 años. Esta espigada delantera, nacida en Cali y que debutó con el cuadro azucarero con tan solo 14 años de edad, acaba de marcar el gol más importante de su carrera. Lo hizo ante Nigeria para darle a Colombia la clasificación a la semifinal del Mundial Sub-20 que se disputa en Polonia.

Loboa, quien debutó en el Deportivo Cali en 2022, fue campeona con las verdiblancas en la Liga de 2024. En esa temporada fue una de las más destacadas por sus goles, y el país la conoció por ese talento que tiene para ir en busca del arco rival.

Con 1.76 metros de estatura, Valerín se proyecta como una de las referentes en el ataque de Colombia, no solo para seguir brillando en el fútbol internacional, sino para afianzarse en el equipo de mayores. Debido a sus capacidades, el técnico Ángelo Marsiglia ya la incluyó en la selección absoluta con la que fue subcampeona de la Copa América en 2025, perdiendo la final con Brasil por lanzamientos desde el punto penal (4-5), tras un empate 4-4 en el tiempo reglamentario.

Conozca: La Selección Colombia Sub-20 femenina está en semifinal del mundial tras 16 años

Su rendimiento en el cuadro azucarero, en el que militó entre 2022 y 2025, le permitió dar el salto al exterior para vincularse al Portland Thorns de Estados Unidos. En la presente temporada ha disputado seis partidos (cinco como titular), acumulando 419 minutos en campo y un gol anotado.

Eldy Vanessa Alipio, gerente del Cali femenino, recordó que Valerín dio sus primeros pasos bajo la orientación de su tío Nelson Loboa: “Nosotros nos trajimos a Valerín a la Academia en 2022 y rápido pasó al equipo profesional, porque siempre se destacó por la potencia y su olfato goleador. Es una jugadora muy disciplinada; sus padres siempre la han acompañado en el proceso formativo, tanto cuando estuvo con nosotros como ahora que juega en el exterior”.

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Valerín es hija única y su mamá, Francia Vásquez, se encuentra en Polonia acompañándola durante el torneo.

El pasado Mundial disputado en Colombia tuvo que perdérselo por una lesión de rodilla que la marginó de la competencia, una situación similar a la que vive en la actualidad Maithé López, la otra delantera del equipo que quedó fuera del resto del torneo por una dolencia en su rodilla derecha.

Sobre esa dura vivencia, Loboa mencionó que desde que fue convocada para la Copa del Mundo en Polonia había soñado con marcar: “He buscado el gol en cada partido, es algo que anhelaba desde el Mundial pasado cuando no pude estar por la lesión. Fue duro ver los juegos desde la tribuna, pero vine con la ilusión de hacer las cosas bien con este grupo maravilloso en el que somos como hermanas”, destacó tras la victoria frente a las africanas.

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Mariana e Isabella, otras cartas

Para el duelo de semifinales de este miércoles ante Corea del Norte, el técnico Carlos Paniagua espera no solo contar con una Valerín inspirada, sino bien acompañada por Mariana Silva -quien acaba de llegar al fútbol de España y ya marcó en la primera fase- y por Isabella Díaz, atacante de Santa Fe destacada por su gambeta y remate de media distancia.

El lunes, la Selección Colombia realizó trabajos de gimnasio para la recuperación del grupo, mientras que este martes trabajará en campo para dejar todo listo de cara al choque ante las asiáticas, actuales campeonas de la categoría a las que ya enfrentó en la fase de grupos con una nómina alternativa, con derrota por 3-0.

Para esta semifinal definitiva, programada para este miércoles a las 11:30 a.m. (hora colombiana), el estratega antioqueño enviará a la cancha a sus mejores piezas.

Aunque no podrá contar con la capitana Juana Ortegón, recupera a la defensora Lina Arboleda, cuyo despliegue físico es clave para el esquema del entrenador.

Semifinales serán este miércoles

Este miércoles, a las 8:00 a.m., hora de Colombia, se medirán Italia y España por el paso a la final del Mundial Sub 20 en Polonia.

Estos dos elencos llegan con rendimiento perfecto, cinco victorias, pero las ibéricas tienen mejor promedio de gol a favor (19) sobre (6) el de las italianas.

Corea del Norte, rival de Colombia, es el segundo equipo más efectivo en el arco rival con 13 tantos. Además, las coreanas mantienen su valla invicta. Ese duelo será a las 11:30 a.m., hora de Colombia.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Contra quién y cuándo juega Colombia la semifinal del Mundial Femenino Sub-20?
La Selección Colombia jugará la semifinal ante Corea del Norte este miércoles a las 11:30 a.m. (hora colombiana).
¿A qué equipo pertenece actualmente la delantera Valerín Loboa?
Valerín Loboa juega en el Portland Thorns de la liga de Estados Unidos, club al que llegó tras militar en el Deportivo Cali entre 2022 y 2025.
¿Qué jugadoras se pierden o regresan en Colombia para la semifinal ante Corea del Norte?
La Selección Colombia recupera a la defensora Lina Arboleda, pero no podrá contar con la capitana Juana Ortegón ni con la delantera Maithé López, esta última baja por una dolencia en su rodilla derecha.
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