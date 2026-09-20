En vivo | Colombia (0) - Nigeria (0), no se abre el marcador en el estadio Miejski LKS de Lodz

La Selección Colombia está lista para el duelo ante Nigeria, por el paso a la semifinal del Mundial Sub 20 femenino que se disputa en Polonia.

El técnico Carlos Paniagua definió el grupo de titulares para el duelo ante Nigeria con Luisa Agudelo; María Torres, Fernanda Viáfara, Mercedes Martínez, Samantha Rodríguez; Juana Ortegón, Isabella Weinner, Sintia Cabezas, Mariana Silva; Isabella Díaz y Valerín Loboa.

Nigeria forma con un 4-4-2; Nigeria va con Christiana Uzoma; Onyedikachi Ekezie, Jumai Adebayo, Tumininu Adeshina, Favorece a Nkwocha, Kafayat Mafisere, Tosin Rafiu, Rebecca Adegbemile, Reina José, Ramotalahi Kareem y Seimeyeha Janet Akekoromowei.

Colombia busca el paso a la semifinal para igualar la mejor actuación que ha tenido esta categoría, ya que en Alemania 2010 se avanzó hasta esa fase, en la que fue eliminada por Nigeria.

La Selección viene de eliminar al anfitrión en un duelo complicado en el que solo en los minutos finales pudo marcar el gol de la victoria. El encuentro se jugará en el estadio Miejski LKS de Lodz y será transmitido en directo por Caracol, RCN y Directv.

En semifinal ya están clasificados las selecciones de Italia y España que disputarán el duelo el miércoles 23 de septiembre.

La otra llave se definirá con los clasificados de los duelos Colombia-Nigeria y Corea del Norte-Canadá.