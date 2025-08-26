¿Quién es Travis Kelce, el jugador de la NFL que conquistó a Taylor Swift?

Taylor Swift sorprendió a sus seguidores el 26 de agosto al anunciar su compromiso con Travis Kelce, ala cerrada de los Kansas City Chiefs, mediante una publicación en Instagram en la que mostró su anillo junto al escrito, “tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se van a casar”. La noticia confirmó lo que era un rumor hace semanas: la relación entre la superestrella del pop y uno de los mejores jugadores de fútbol americano de su generación entraba en una nueva etapa.
Nacido en Westlake, Ohio, en 1989, Travis Michael Kelce creció entre la pasión deportiva y algunos tropiezos personales. Durante su paso por la Universidad de Cincinnati, llegó a ser suspendido un año por violar las reglas del equipo, un episodio que lo obligó a replantear su disciplina. Esa resiliencia lo llevó en 2013 al Draft de la NFL, donde fue seleccionado por los Kansas City Chiefs, la franquicia con la que alcanzaría la cima: múltiples títulos y tres anillos de Super Bowl.