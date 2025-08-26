Taylor Swift anunció que está comprometida con Travis Kelce tras dos años de relación

La frase, que hace referencia a sus personalidades públicas —ella como cantante y él como deportista—, fue interpretada por muchos como una muestra del tono desenfadado con el que la pareja ha manejado su romance desde sus inicios . En las imágenes se puede ver a Kelce arrodillado en un jardín transformado para la ocasión, así como un primer plano del anillo de compromiso: un diamante de gran tamaño montado sobre oro amarillo.

Taylor Swift sorprendió a sus seguidores este martes 26 de agosto al anunciar su compromiso con el jugador de fútbol americano Travis Kelce , actual ala cerrada de los Kansas City Chiefs. La noticia se dio a conocer mediante un posteo en Instagram , acompañado por una serie de fotografías íntimas y un mensaje lleno de complicidad: “ Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se van a casar ”.

La relación entre Swift y Kelce comenzó en secreto a mediados de 2023, según revelaron medios como Elle y Variety. El primer acercamiento fue narrado por el propio jugador en su pódcast New Heights, donde confesó que intentó entregarle una pulsera de la amistad con su número telefónico durante uno de los conciertos del Eras Tour en Kansas City. Para septiembre de ese año, hicieron pública su relación durante un partido de los Chiefs, al que la cantante asistió y donde se dejaron ver tomados de la mano.

Desde entonces, la pareja se ha convertido en uno de los vínculos más seguidos de la cultura pop estadounidense, y la expectativa sobre un posible compromiso circulaba desde mayo de 2024, cuando una fuente cercana reveló a Entertainment Tonight que sus allegados ya anticipaban una propuesta de matrimonio.

Así que el anuncio del compromiso no solo confirma los rumores, sino que también consolida la imagen de una pareja que ha sabido mantener un equilibrio entre la exposición mediática y la intimidad.

Por ahora, no se conocen detalles sobre la fecha ni el lugar de la boda, pero el anuncio ha desatado una oleada de reacciones en redes sociales y medios de todo el mundo, celebrando el próximo capítulo en la historia de amor entre una de las artistas más influyentes de la música actual y uno de los jugadores más carismáticos de la NFL.