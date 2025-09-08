x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Una conversación de WhatsApp terminó con dos muertos dentro una vivienda en Bello, Antioquia

De acuerdo con las autoridades, el hombre, en un aparente ataque de celos, habría atacado a su pareja y después habría acabado con su vida.

  • En el tercer piso de esta vivienda del barrio Pérez, de Bello, ocurrió el asesinato de Katerin Lizeth Casas Rodas (arriba), de 33 años, y la posterior muerte de Sebastián Fernández Salas (abajo), de 34, quienes vivían en unión libre en esta propiedad desde hace un año. FOTO: MAURICIO PALACIO
    En el tercer piso de esta vivienda del barrio Pérez, de Bello, ocurrió el asesinato de Katerin Lizeth Casas Rodas (arriba), de 33 años, y la posterior muerte de Sebastián Fernández Salas (abajo), de 34, quienes vivían en unión libre en esta propiedad desde hace un año. FOTO: MAURICIO PALACIO
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

08 de septiembre de 2025
bookmark

Descubrir una conversación comprometedora en el celular de su pareja, llevó a un hombre a dispararle a su pareja mientras dormía y posteriormente acabar con su vida dentro de una vivienda del barrio Pérez, de Bello, en medio de un aparente ataque de celos ocasionado por el contenido de los mensajes.

Ocurrió el pasado fin de semana dentro de la propiedad ubicada en la calle 50 con la carrera 58, en este barrio de la zona central de Bello. Aunque se habían escuchado algunos disparos en el vecindario, pasaron varias horas para que se dieran cuenta del crimen, todo porque ninguno de los dos respondía los mensajes en esta red de mensajería ni las llamadas y los últimos textos enviados hacían presagiar lo peor.

Todo comenzó en la noche del sábado cuando el hombre, identificado como Sebastián Fernández Salas, de 34 años, habría evidenciado unas conversaciones entre su compañera sentimental, Katherin Lizeth Casas Rodas, de 33 años, y otra persona, las cuales serían bastante comprometedoras.

Su primera reacción, según el reporte judicial, fue contactarse con su mamá y decirle que se pusiera al día con la funeraria, un mensaje que le pareció extraño a la progenitora de este hombre. Horas más tarde, Sebastián se habría comunicado con un amigo, mediante esta misma red social, para decirle que había acabado con la vida de Katerin Lizeth y que seguía él.

Entérese: Dos años tardó la justicia para condenar al hombre que decapitó a su pareja en Medellín

Sobre las 3:00 de la mañana de este domingo, los vecinos del sector escucharon varias detonaciones, aisladas, aunque no pudieron establecer plenamente si eran disparos o pólvora, por lo que no alertaron a las autoridades. Antes de estos hechos, el hombre le habría compartido el teléfono del dueño de la vivienda a su mamá.

Pasaron 12 horas, cuando los familiares se preocuparon por los mensajes enviados por Sebastián y porque ellos no respondían a los llamados por parte de sus parientes, por lo que le pidieron al dueño de la vivienda que les abriera la puerta, luego de que lo contactaran en el número que le habían enviado a la progenitora de este hombre.

Cuando ingresaron a la misma en compañía de dos agentes de la Policía Metropolitana, los encontraron a ambos dentro de la habitación de la pareja, sobre la cama. La mujer tenía un disparo en la cabeza, el cual le propinaron mientras se encontraba dormida. A su lado estaban los despojos mortales de Sebastián, quien tenía entre el tórax y su brazo derecho el arma de fuego utilizada para estos hechos.

Según expresaron vecinos, la pareja llevaba un año residiendo dentro de la propiedad en la que ocurrieron los hechos y señalaron que la relación venía presentando problemas hace varios meses. “Le venía rogando para que mejorara la relación”, manifestaron algunos de ellos, luego de conocer el crimen que consternó a toda la comunidad.

Con este homicidio, en Bello se han contabilizado 28 homicidios este año, mientras que hace un año la cuenta ascendía a los 25 casos. En cuanto a los asesinatos de mujeres en este municipio, es el tercer caso en este 2025, dos más que en el 2024, según la Policía Metropolitana.

Le puede interesar: Asesinaron a hombre señalado de matar a su exsuegra y a un adolescente en el Urabá antioqueño

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida