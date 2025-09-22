Por segundo año, Real Madrid estará ausente en gala del Balón de Oro, ¿cuál es su motivo ahora?

Real Madrid, que cuenta con grandes estrellas del fútbol mundial, entre ellas el francés Kylian Mbappé, no estará en la gala del Balón de Oro.

La posición del club blanco sigue siendo la de dejar que sus jugadores asistan a título personal si así lo desean, prosiguió la misma fuente, quien aseguró, en cambio, que la escocesa Caroline Weir, que figura entre las nominadas al Balón de Oro femenino, sí viajará a París.

Pero, la plantilla del equipo masculino, centrada en su encuentro liguero no se desplazará a la capital francesa, según el deseo de su entrenador Xabi Alonso.

“Tenemos mañana partido en Levante y cada partido es muy importante. Mi cabeza no está en eso, cero. Está solo en el Levante”, afirmó en rueda de prensa previa al partido que disputará en el Ciutat de Valencia.

Contactado por la AFP, el Real Madrid no confirmó ni desmintió su presencia en el evento.

Kylian Mbappé ya había informado el martes de la semana pasada, tras la victoria contra el Marsella (2-1) en la Liga de Campeones, que no asistiría para recibir su trofeo Gerd Müller como máximo goleador de la temporada.