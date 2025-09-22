¡Escándalo en el Balón de Oro! Lamine Yamal sería el ganador pese a sus polémicas: a qué hora y dónde verlo

Este lunes, a las 2:00 p.m. hora de Colombia, con transmisión en vivo de Disney+, París volverá a convertirse en el epicentro del debate futbolístico mundial con la entrega del Balón de Oro. Un galardón que, lejos de generar consensos, llega envuelto nuevamente en polémica, como ocurrió en la edición pasada.
En 2024, las críticas estuvieron centradas en la ausencia de Vinícius Jr., a quien se le negó la distinción baja el supuesto argumento de sus “comportamientos antideportivos”. Doce meses después, la historia parece repetirse con un matiz curioso: ahora el gran favorito es Lamine Yamal, un jugador de apenas 18 años que también ha estado en el ojo del huracán por actitudes fuera de la cancha que han generado fuertes cuestionamientos.
