Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Reforma pensional acabaría con megapensiones, pero sería más costosa para los jóvenes: Asofondos

Asofondos anticipó ajustes operativos tras el fallo de la Corte Constitucional, mientras el Congreso deberá corregir nueve artículos antes de la implementación definitiva del sistema pensional.

  • Hacia el futuro, Asofondos estima que la reforma pensional acaba con las megapensiones pero será más costosa para las nuevas generaciones. FOTO: ALCALDÍA DE MEDELLÍN.
    Hacia el futuro, Asofondos estima que la reforma pensional acaba con las megapensiones pero será más costosa para las nuevas generaciones. FOTO: ALCALDÍA DE MEDELLÍN.
El Colombiano
El Colombiano
hace 9 minutos
bookmark

Tras la decisión de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional, los fondos privados comenzaron a revisar los ajustes necesarios para implementar el nuevo sistema. El Congreso deberá corregir nueve artículos devueltos por el alto tribunal.

La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía, Asofondos, señaló que uno de los efectos de la reforma será acabar con las denominadas “megapensiones”.

Sin embargo, el gremio también advirtió sobre mayores costos para las nuevas generaciones, un impacto sobre el ahorro y una menor libertad para elegir el sistema pensional.

Noticia en desarrollo....

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos