Reforma pensional acabaría con megapensiones, pero sería más costosa para los jóvenes: Asofondos

Tras la decisión de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional, los fondos privados comenzaron a revisar los ajustes necesarios para implementar el nuevo sistema. El Congreso deberá corregir nueve artículos devueltos por el alto tribunal.

La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía, Asofondos, señaló que uno de los efectos de la reforma será acabar con las denominadas “megapensiones”.

Sin embargo, el gremio también advirtió sobre mayores costos para las nuevas generaciones, un impacto sobre el ahorro y una menor libertad para elegir el sistema pensional.