“Las 25.000 personas recibirán su pago”, presidente de Colpensiones sobre incertidumbre en pensiones

La suspensión provisional del Decreto 415 de 2026 por parte del Consejo de Estado abrió un nuevo choque entre el Gobierno Nacional y los fondos privados de pensiones. Según el Ejecutivo, la decisión dejó congelado el mecanismo que permitía trasladar recursos desde las AFP hacia Colpensiones para financiar las mesadas de miles de personas que migraron al régimen público.
El debate tomó fuerza luego de que Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, advirtiera en entrevista con Blu Radio que la entidad ya está pagando pensiones con recursos propios mientras espera que los fondos privados giren el dinero correspondiente.
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De acuerdo con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, unas 120.000 personas aprovecharon la ventana de traslado habilitada por la reforma pensional para pasarse a Colpensiones. De ese universo, el Gobierno calcula que el pago de mesadas de 25.000 trabajadores podría verse comprometido por el choque jurídico.