Paloma Valencia cuestionó fallo de la Corte sobre reforma pensional y advirtió una “bomba atómica” fiscal

La vocera del Centro Democrático, Paloma Valencia, cuestionó la decisión de la Corte Constitucional de avalar gran parte de la reforma pensional y devolver nueve artículos al Congreso para que se repita el debate y se subsanen los vicios de trámite identificados durante su aprobación. El fallo del alto tribunal se produjo al resolver una demanda presentada por Valencia, una de las principales opositoras de la reforma. La Corte determinó que existieron irregularidades durante el trámite legislativo, pero consideró que podían ser subsanadas por el Congreso. Puede leer: Abecé de la reforma pensional: esto fue lo que avaló la Corte y lo que quedó pendiente Valencia cuestionó que el Legislativo tenga nuevamente la posibilidad de corregir el procedimiento de una norma que, según afirmó, estuvo rodeada de cuestionamientos desde su aprobación.

“Quiero disentir del fallo de la Corte Constitucional, que no solamente le dio una oportunidad al Congreso de subsanar un vicio terrible en el procedimiento, sino que se la da por segunda vez a un trámite que estuvo marcado por la utilización de los recursos públicos de la Unidad de Riesgo para comprar los votos de los congresistas y aprobar la reforma pensional”, afirmó. Valencia también cuestionó que la Corte haya reconocido irregularidades, pero limitado la corrección a nueve artículos, mientras el resto del articulado continúa vigente. Entérese: Reforma pensional acabaría con megapensiones, pero sería más costosa para los jóvenes: Asofondos

Paloma Valencia cuestiona la libertad de elección del sistema pensional

La vocera del Centro Democrático también manifestó su desacuerdo con los efectos de la reforma sobre la posibilidad de que los trabajadores decidan entre el sistema público y el privado. “Esta reforma elimina el derecho legítimo del ciudadano de elegir el sistema pensional en el que quiere estar, el público o el privado”, señaló. Según Valencia, el cambio podría afectar a trabajadores que han cotizado durante años y posteriormente pierdan su empleo formal. En ese escenario, sostuvo, tendrían que retirar saldos que podrían resultar insuficientes dentro del sistema público. Su crítica se relaciona con la transformación de la estructura pensional planteada por la Ley 2381, que establece un sistema organizado en pilares y modifica la forma en que se distribuyen las cotizaciones de los trabajadores. Le interesa: “El Banco de la República está dispuesto a administrar el fondo de ahorro de la reforma pensional”: Leonardo Villar

La advertencia sobre el costo fiscal de la reforma

La exsenadora también alertó sobre el impacto fiscal y generacional que, en su opinión, podría tener la reforma. La dirigente calificó el eventual costo futuro como una “bomba atómica pensional” y advirtió que las nuevas generaciones podrían terminar asumiendo una carga financiera que el país no estaría en capacidad de pagar. “Lo más grave de todo es que pasa una deuda pensional que ya era una bomba a una bomba atómica pensional, que será impagable para las nuevas generaciones de colombianos”, sostuvo. Para la excandidata presidencial, el debate no debe limitarse a los derechos actuales de los trabajadores, sino considerar también la sostenibilidad financiera del sistema y las obligaciones que deberá asumir el Estado en las próximas décadas. Valencia insistió en que Colombia debe discutir el futuro pensional buscando un equilibrio entre la protección de los trabajadores y la capacidad fiscal del país. Vea aquí: Corte salvó el 90% de la reforma pensional de Petro: esto es lo que queda en pie

¿Qué sigue para la reforma pensional?

Con el fallo del 25 de agosto, el Congreso deberá corregir los vicios de procedimiento señalados por la Corte en los artículos afectados. Mientras tanto, la mayor parte de la Ley 2381 de 2024 permanece vigente. El siguiente gran capítulo de la discusión constitucional será el estudio de las demandas de fondo. La Corte tiene previsto retomarlo el 1 de abril de 2027, cuando deberá analizar más de 100 procesos que cuestionan diferentes aspectos del contenido de la reforma. Por eso, aunque la decisión de agosto permite que la reforma avance en su trámite, su futuro jurídico todavía no está completamente definido. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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