Reforma pensional acabaría con megapensiones, pero sería más costosa para los jóvenes: Asofondos

Tras la decisión de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional, los fondos privados comenzaron a revisar los ajustes necesarios para implementar el nuevo sistema. El Congreso deberá corregir nueve artículos devueltos por el alto tribunal. La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía, Asofondos, señaló que uno de los efectos de la reforma será acabar con las denominadas “megapensiones”. Sin embargo, el gremio también advirtió sobre mayores costos para las nuevas generaciones, un impacto sobre el ahorro y una menor libertad para elegir el sistema pensional.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, aseguró que la industria está pendiente de los detalles de la sentencia y que entró en una etapa de preparación para la implementación de la reforma.

Las megapensiones

De acuerdo con el análisis Asofondos, la reforma pensional acaba con las megapensiones, uno de los cambios que el gremio destaca dentro del nuevo esquema aprobado en alrededor de un 90% por la Corte Constitucional. La asociación, sin embargo, considera que este cambio tendrá otros efectos sobre el sistema. Según su posición, la reforma será más costosa para las nuevas generaciones, afectará el ahorro, limitará la libertad de elegir entre sistemas pensionales y dejará una deuda importante para los trabajadores más jóvenes. Entérese: Solo la reforma laboral está en marcha, de cinco propuestas de corte social que Petro prometió: ¿cumplió? Estos planteamientos corresponden a la posición expresada por Asofondos después de conocerse la decisión de la Corte. “Mientras se abren espacios institucionales para hacer del sistema pensional uno más equitativo, sostenible y de mayor cobertura, la industria de los fondos de pensiones queda pendiente de los detalles del fallo y entra en modo implementación para estar listos para la entrada en vigor de la reforma pensional”, dijo el presidente de Asofondos. El dirigente agregó que los fondos privados mantendrán su compromiso de aportar experiencia y capacidad técnica durante la transición hacia el nuevo sistema. El gremio, a su vez, destacó que administradoras llevan más de 30 años acompañando a los trabajadores colombianos y que, durante ese periodo, han entregado rendimientos que en promedio superan el 7 % por encima de la inflación. Velasco aseguró que este compromiso continuará y afirmó que los fondos seguirán acompañando a los más de 20 millones de afiliados que confían sus ahorros a estas entidades.

¿Qué falta para implementar la reforma pensional?

Aunque la Corte Constitucional avaló la mayoría del articulado de la Ley 2381 de 2024, devolvió nueve artículos y una proposición adicional a la Cámara de Representantes para corregir vicios de trámite. El Congreso tendrá 30 días hábiles para realizar las correcciones. Asofondos señaló que estará atento a estas discusiones y que aportará su experiencia e insumos técnicos durante el proceso. Le puede gustar: “Las 25.000 personas recibirán su pago”, presidente de Colpensiones sobre incertidumbre en pensiones Mientras se adelanta ese trámite, las administradoras y los demás actores del sistema deberán retomar los planes de implementación que habían comenzado antes de que la ley fuera suspendida.

Cambios operativos que deberán implementar los fondos

Uno de los primeros trabajos será identificar en las bases de datos de las entidades involucradas cuáles personas estarán cubiertas por el régimen de transición y cuáles quedarán por fuera. También deberán revisar el estado de los desarrollos que ya se habían adelantado y determinar cuáles requieren ajustes para responder al nuevo esquema. Las AFP tendrán que diseñar, ajustar o implementar los procesos operativos necesarios para que el sistema funcione de acuerdo con las nuevas reglas. Otro frente será la revisión y adaptación de los modelos de atención para los afiliados, teniendo en cuenta los cambios que traerá la reforma. La aplicación de la reforma requerirá coordinación entre las diferentes instituciones que hacen parte del sistema pensional. Asofondos señaló que las AFP deberán trabajar junto con Colpensiones, el Banco de la República y las demás entidades involucradas para evaluar los aspectos operativos necesarios. El objetivo será que cada institución ajuste sus procesos de acuerdo con las condiciones establecidas en el fallo de la Corte y con las reglas que finalmente queden vigentes después del trámite en el Congreso. Consulte: ¿Se salvaron las pensiones? Asofondos solicitó frenar traslado de $5 billones restantes de fondos privados a Colpensiones

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