“Por un milímetro”: los relatos de periodista y conductor de Uber que se salvaron por segundos de la muerte en el terremoto

Entre las historias de dolor que dejó el terremoto que sacudió a Colombia, también hay relatos de personas que, por apenas segundos, lograron esquivar la tragedia. Una de ellas es la de Franklyn Molano, periodista, cronista y docente radicado en Pereira, quien narró su experiencia en una crónica publicada por el diario El Espectador.
Según relató Molano al citado medio, esa mañana se preparaba para salir de su apartamento, ubicado en el piso 13 de un edificio del centro de Pereira. El cielo estaba despejado y el sol brillaba con fuerza. Antes de salir, lavó los platos del desayuno, se cepilló los dientes y organizó su morral, en el que llevaba, entre otras cosas, dos libros de crónicas de los reconocidos autores Juan Miguel Álvarez y Leila Guerriero. Guardó su celular y sus gafas oscuras —necesarias por una condición de fotofobia que padece— y salió de su vivienda pasadas las 7:30 de la mañana.