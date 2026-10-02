“Me dan ganas de jugar, hermano”: René Higuita se emocionó en Nacional tras escuchar la arenga de James

La experiencia y el liderazgo de James Rodríguez comienzan a hacerse sentir en Atlético Nacional. Antes del triunfo 3-1 frente a Junior, el mediocampista protagonizó una emotiva arenga en el vestuario, en la que invitó a sus compañeros a dejarlo todo en la cancha, a creer en sus capacidades y, sobre todo, a entender que el esfuerzo individual debía estar al servicio del equipo. Sus palabras también motivaron a René Higuita, quien, visiblemente emocionado, se sumó al mensaje con una intervención que exaltó la calidad futbolística del plantel.
“Chicos, es una linda chance hoy. Vamos a no dejarla pasar”, comenzó diciendo James, quien hizo énfasis en la importancia de asumir el compromiso colectivo y aprovechar la oportunidad que tenían por delante ante el conjunto barranquillero.