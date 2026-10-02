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“Me dan ganas de jugar, hermano”: René Higuita se emocionó en Nacional tras escuchar la arenga de James

Las palabras de James también inspiraron al histórico arquero, quien tomó la palabra para contagiar al grupo.

  • René Higuita hablando después de la arenga de James en el vestuario de Nacional. FOTO PANTALLAZO TOMADO DEL VIDEO COMPARTIDO POR ATLÉTICO NACIONAL
    René Higuita hablando después de la arenga de James en el vestuario de Nacional. FOTO PANTALLAZO TOMADO DEL VIDEO COMPARTIDO POR ATLÉTICO NACIONAL
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 60 minutos
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La experiencia y el liderazgo de James Rodríguez comienzan a hacerse sentir en Atlético Nacional. Antes del triunfo 3-1 frente a Junior, el mediocampista protagonizó una emotiva arenga en el vestuario, en la que invitó a sus compañeros a dejarlo todo en la cancha, a creer en sus capacidades y, sobre todo, a entender que el esfuerzo individual debía estar al servicio del equipo. Sus palabras también motivaron a René Higuita, quien, visiblemente emocionado, se sumó al mensaje con una intervención que exaltó la calidad futbolística del plantel.

“Chicos, es una linda chance hoy. Vamos a no dejarla pasar”, comenzó diciendo James, quien hizo énfasis en la importancia de asumir el compromiso colectivo y aprovechar la oportunidad que tenían por delante ante el conjunto barranquillero.

“Miren el que ustedes tienen ahí al lado. Mírense. Todos son buenos, pero mátese por él y corra por él, porque aquí tenemos que ir juntos y no vamos a pasar esta chance hoy”, expresó el creativo, en un mensaje cargado de motivación, solidaridad y sentido de pertenencia.

El excapitán de la Selección Colombia también transmitió confianza y optimismo, convencido de que el equipo tenía los argumentos necesarios para conseguir la victoria. “Y hoy vamos a ganar bien, muchachos. Éxitos para todos y vamos a darle con todo”, manifestó, antes de cerrar con una frase que reflejó su determinación: “Hoy salimos ganadores”.

La intervención terminó con el tradicional grito de guerra del conjunto verdolaga: “¡Uno, dos, tres! ¡Nacional, Nacional, Nacional!”, en medio de un ambiente de entusiasmo y compromiso entre los futbolistas.

Pero la motivación no terminó con las palabras de James. René Higuita, una de las máximas leyendas del club, tomó la palabra y, mientras aplaudía, dejó ver la emoción que le generaba compartir ese momento con futbolistas de la talla del mediocampista cucuteño y Edwin Cardona.

“Yo veo a James Rodríguez y me dan ganas de jugar, hermano; veo a Edwin Cardona y me dan ganas de tocar ese cuero (balón). Uno ve a estos manes y es para llegar allá y tocarla. Vamos a contagiarnos del buen juego, muchachos”, expresó el histórico arquero, quien destacó el talento de los referentes del equipo y animó al grupo a disfrutar y aprovechar sus condiciones futbolísticas.

La arenga de Higuita, acompañada de sus aplausos y gestos de entusiasmo, reforzó el mensaje de James y puso el acento en la calidad técnica del plantel como un elemento para afrontar el compromiso.

Finalmente, Nacional llevó esa motivación al terreno de juego y se impuso 3-1 ante Junior, en un resultado que le permitió respaldar con fútbol las palabras de aliento que minutos antes habían protagonizado James Rodríguez y René Higuita en el vestuario.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué les dijo James Rodríguez a sus compañeros antes del partido contra Junior?
James les pidió a sus compañeros compromiso, solidaridad y entrega. Insistió en que cada jugador debía correr y luchar por el compañero que tenía al lado para afrontar juntos la oportunidad de conseguir la victoria.
¿Cómo reaccionó René Higuita a las palabras de James?
Higuita se mostró emocionado y tomó la palabra después de la arenga del creativo. Incluso aseguró que al ver jugar a James y Edwin Cardona le daban ganas de volver a jugar y pidió al grupo contagiarse de su buen fútbol.
¿Qué ocurrió después de la arenga en el vestuario?
Atlético Nacional trasladó esa motivación al terreno de juego y derrotó 3-1 a Junior, en una actuación que respaldó el mensaje de unión y confianza que James había transmitido antes del compromiso.
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