Leyenda: René Higuita ingresó al Salón de la Fama del Fútbol en México

El colombiano René Higuita, el brasileño Dunga y el español Iker Casillas encabezaron la decimotercera ceremonia de investidura de 18 nuevas figuras en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional, celebrada la noche del martes en Pachuca (México).
“Estoy un poco nervioso. Es mejor estar en un terreno de juego ante cien mil espectadores. Este escenario intimida”, confesó el Loco Higuita, icónico portero de la Selección Colombia, al recibir su galardón.
“Ingresar al Salón de la Fama del Fútbol Internacional es uno de los más grandes honores de mi vida”.
Higuita añadió: “La incredulidad me invade por estar en un recinto donde ya se encuentran figuras como Beckham, Beckenbauer, Hugo Sánchez, Maradona, Zico, Javier Aguirre, Cruyff, Valdano, Platini, Pelé y Zidane, entre otros”.
Por su parte, Carlos Caetano Bledorn Verri “Dunga”, campeón del mundo con Brasil en 1994, expresó su gratitud: “Es un día muy especial por ser parte de las leyendas del fútbol. Es un placer regresar a México, donde inició mi historia con la selección brasileña en 1983, cuando ganamos el Mundial juvenil” Sub-20.