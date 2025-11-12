Leyenda: René Higuita ingresó al Salón de la Fama del Fútbol en México

El colombiano René Higuita, el brasileño Dunga y el español Iker Casillas encabezaron la decimotercera ceremonia de investidura de 18 nuevas figuras en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional, celebrada la noche del martes en Pachuca (México). “Estoy un poco nervioso. Es mejor estar en un terreno de juego ante cien mil espectadores. Este escenario intimida”, confesó el Loco Higuita, icónico portero de la Selección Colombia, al recibir su galardón. “Ingresar al Salón de la Fama del Fútbol Internacional es uno de los más grandes honores de mi vida”. Higuita añadió: “La incredulidad me invade por estar en un recinto donde ya se encuentran figuras como Beckham, Beckenbauer, Hugo Sánchez, Maradona, Zico, Javier Aguirre, Cruyff, Valdano, Platini, Pelé y Zidane, entre otros”. Lea: Se cumplen 30 años del “escorpión” de René Higuita en Wembley: “Fue una obra de arte, un grito de libertad” Por su parte, Carlos Caetano Bledorn Verri “Dunga”, campeón del mundo con Brasil en 1994, expresó su gratitud: “Es un día muy especial por ser parte de las leyendas del fútbol. Es un placer regresar a México, donde inició mi historia con la selección brasileña en 1983, cuando ganamos el Mundial juvenil” Sub-20.

Iker Casillas, campeón de Europa y mundial con España, destacó: “Esta investidura es muy importante para mí. No sé si seré el más joven de todas las ilustres leyendas que están aquí, pero para mí es un gran honor compartir con todos ellos”.

Diego Forlán y Gary Lineker, también incluidos

También fueron incluidos el exdelantero uruguayo Diego Forlán, campeón de la Copa América con Uruguay en 2011 y mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010; el exdefensa holandés Ronald Koeman, ganador de la Liga de Campeones con el Barcelona en 1992 y de la Eurocopa con Países Bajos en 1988, y el delantero inglés Gary Lineker, máximo goleador del Mundial de México 1986.

La categoría nacional incluyó a cinco mundialistas mexicanos: los mediocampistas Miguel España (1986), Ignacio Ambriz (1994) y Gerardo Torrado (2002, 2006 y 2010) y los delanteros Luis Flores (1986) y Juan Francisco Palencia (1998 y 2002). En este apartado nacional fue incluido el exvolante brasileño Milton Queiroz “Tita”, quien es una de las figuras históricas del León con el que ganó un campeonato de liga; y además conquistó la Copa América con Brasil en 1989 y la Copa Libertadores en dos ocasiones, con Flamengo en 1981 y Gremio en 1983.

Ubaldo Fillol, decano

La decimotercera generación de investidos incluyó dos decanos del fútbol nacional y dos internacionales. Los dos nacionales fueron delanteros que salieron campeones de goleo del fútbol local: el mexicano Bernardo Hernández con el Atlante (1967-1968) y el chileno Osvaldo “Pata Bendita” Castro con el América (1973-1974). Los decanos internacionales son Pirri, exvolante español multilaureado con el Real Madrid, y el legendario exarquero argentino Ubaldo Fillol, campeón mundial con la Albiceleste en 1978. “Estoy realmente emocionado, contento y feliz. Estar en el Salón de la Fama es algo que realmente yo soñaba. Quiero compartir este hermoso premio con mis compañeros y cuerpo técnico de esa hermosa selección de 1978 que le dio el primer título mundial a mi país”, puntualizó el Pato Fillol.