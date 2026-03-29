En visita de Iván Cepeda a Medellín recolectaron firmas para Asamblea Constituyente

El candidato presidencial Iván Cepeda estuvo en Medellín este 28 de marzo en un evento de campaña realizado en el Parque de San Antonio, en el centro de la ciudad, a partir de las 3 de la tarde.
El también senador llegó acompañado de su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, en un acto que reunió a distintos sectores políticos afines.
Sin embargo, más allá de los discursos y la movilización, un elemento paralelo llamó la atención, la recolección de firmas para una Asamblea Nacional Constituyente.
A un costado del parque, bajo la sombra de unos árboles, un grupo de personas adelantaba esta actividad con planillas y una imagen del presidente Gustavo Petro, en una escena que reflejaba cómo la propuesta constituyente ya se mueve en terreno electoral.