Dos colombianos son los streamers más seguidos de América Latina, ¿ha visto sus transmisiones?

Hace apenas unos años, la televisión dominaba el entretenimiento en América Latina. Hoy, una nueva generación de creadores transmite en vivo desde habitaciones, estudios improvisados o escenarios masivos, y reúne audiencias que rivalizan con las de los grandes canales tradicionales.
En ese nuevo mapa digital, el streaming en vivo se ha convertido en una de las industrias culturales más dinámicas de la región, y 10 nombres lideran la conversación con millones de horas de visualización acumuladas durante 2025.
Estos son los protagonistas del fenómeno que está redefiniendo la forma en que los latinoamericanos consumen entretenimiento.