Reprograman mantenimientos de El Guavio y Chivor II ante efectos energéticos por El Niño

El Gobierno nacional y las empresas generadoras Enel Colombia y AES Colombia acordaron modificar la programación de los mantenimientos mayores de las centrales El Guavio y Chivor II, con el propósito de evitar que ambos procesos coincidan durante el periodo previsto de mayor exigencia energética por el fenómeno de El Niño 2026-2027.

La decisión fue gestionada por el Ministerio de Minas y Energía y contó con la participación de Acolgen. El objetivo es aumentar la disponibilidad de estos activos en una etapa en la que el Sistema Interconectado Nacional podría enfrentar mayores presiones por las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño.

El acuerdo hace parte del Plan Energía YA, estrategia del Gobierno que busca anticipar posibles riesgos para el sistema eléctrico mediante la coordinación entre las autoridades, los generadores y los demás actores del sector.

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La modificación del cronograma de El Guavio tendrá carácter voluntario y excepcional y se limitará al periodo considerado de mayor criticidad. Los trabajos no son nuevos: tanto el mantenimiento de esta central como el de Chivor II habían sido programados con varios años de anticipación y son necesarios para preservar la seguridad, integridad y confiabilidad de las instalaciones.

Por esa razón, el cambio implica para las empresas reorganizar los equipos de trabajo, contratistas y proveedores, además de modificar la logística asociada con equipos y repuestos. También será necesario reforzar la vigilancia sobre las plantas y asumir costos y riesgos adicionales derivados de la modificación de los cronogramas.