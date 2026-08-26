“No era anestesiólogo”: revelan detalles en la investigación por la muerte de Yenifer García tras sedación por tatuaje en Bogotá

Una vivienda de la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá, fue el escenario donde el pasado 15 de agosto de 2026 murió Yenifer García, de 33 años. La mujer falleció mientras se sometía a una sedación para tolerar el dolor de la tercera y última sesión de un tatuaje de gran tamaño en la espalda y parte de los glúteos.
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Y es que lo que parecía una solución técnica de comodidad y seguridad terminó convertido en una emergencia fatal que ahora está bajo la rigurosa investigación de las autoridades judiciales y sanitarias por la muerte de Yenifer. La aplicación de la anestesia es clave en el caso, por lo que el abogado de la familia se pronunció.
Ahora, el procedimiento tomó un giro trágico y abrió una investigación penal a cargo de la Fiscalía General de la Nación, en un espacio que, según la normativa sanitaria citada por el Distrito de la capital, no estaba autorizado para este tipo de intervenciones.