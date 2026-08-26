Hizo campaña por Obama desde un pueblo de Bolívar y hoy es magistrado del CNE: la particular historia de Silvio Carrasquilla

La vida da muchas vueltas, pero para algunos aún más. Como para Silvio Carrasquilla, que pasó de hacerle campaña a Barack Obama desde Turbaco hasta ser magistrado del Consejo Nacional Electoral. El entonces presidente de Estados Unidos nunca visitó el municipio; estuvo a unos kilómetros, en Cartagena. Pero eso no fue impedimento para que, incluso desde antes de que fuera presidente, Silvio José Carrasquilla le hiciera campaña desde ese municipio del Caribe. “Yo estoy seguro de que cuando venga acá, el tipo me va a abrazar y me va a decir gracias, Turbaco, por tu simpatía y por tu apoyo”, dijo Carrasquilla al programa Testigo Directo hace varios años.

La “fiebre por Obama” que impulsó Carrasquilla (que se ve al lado del señor con camiseta de bandera) en Turbaco. Foto: Captura de video.

Le puede interesar: Estos son los perfiles de los nuevos magistrados que estarán en el CNE hasta 2030

Trayectoria política: de alcalde de Turbaco y congresista a la máxima autoridad electoral

Pero, ¿quién es Silvio Carrasquilla? En ese momento había sido alcalde del municipio. Luego, daría el salto a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal, de 2014 a 2022, apoyado por el grupo político del senador Lidio García Turbay. En ese periodo, su trabajo se enfocó en proyectos educativos. Quiso volver para el periodo de 2026-2030 y se quemó, pero cayó parado: desde la noche de este 25 de agosto es magistrado del Consejo Nacional Electoral, postulado por su partido, que sigue siendo el liberal. Pasó, entonces, de hacerle campaña a Obama y de invitar a votar por él “simbólicamente” desde Turbaco a ocupar una silla en la máxima autoridad encargada de vigilar y controlar la actividad de los partidos y movimientos políticos. Entre eso, la financiación de las campañas.

Le puede interesar: Así se repartirían los nueve puestos del CNE en el Congreso

La “Obama-manía” en Bolívar: votaciones simbólicas y festejos populares

Volviendo a la “Obama manía” de Carrasquilla, dijo que “fueron 1.244 votos de Obama y 48 votos McCain”. Tal vez eso no le alcanzó al entonces candidato presidencial para voltear estados clave en las elecciones de 2008, pero sí a Carrasquilla para armar un festín desde Turbaco. O para medir su caudal electoral para más adelante. “Esta fiebre (con Obama) no hay quien la calme, no tiene remedio que la cure, porque es algo que es del corazón, que viene desde adentro”, dijo Carrasquilla. La votación simbólica no fue lo único. Las paredes verdes con amarillo que entonces tenía la casa de Carrasquilla se llenaron del blanco, rojo y azul de las banderas y símbolos de Estados Unidos. Y de la famosa “O” de la campaña de Obama.

La entonces casa de Silvio Carrasquilla en Turbaco, Bolívar, pintada con mensajes de apoyo a Barack Obama. Foto: Captura de video.

O de mensajes de apoyo, no precisamente de demócratas históricos como el expresidente Bill Clinton o la familia Kennedy. “Barack Obama presidente de EE. UU. de América, apoya Silvio”, se lee en una de las paredes.

Símbolos, champeta y el particular homenaje a los demócratas desde Turbaco

Según Testigo Directo, la casa duró varios años pintada así. Las festividades en el pueblo incluyeron no solo las posesiones de Obama, sino sus cumpleaños y la entrega del premio Nobel de Paz. Carrasquilla también le compuso una champeta llamada “Obama el número uno”. Y, en más símbolos, no dejó de lado al partido, no precisamente al Liberal, sino al Demócrata de Estados Unidos. “Obama, Obama, presidente seguro, Obama, Obama, es el número uno”, con una melodía pegajosa. El símbolo de este es un burro, por lo que Carrasquilla bautizó a un equino del pueblo como “Demo”. Le ponía sombrero y la bandera del país norteamericano.

Uno de los burros “Demo” que Carrasquilla bautizó en honor al Partido Demócrata gringo. Foto: Captura de video.

De hecho, cuando Obama visitó Cartagena por la Cumbre de las Américas, quiso regalarle otro burro pequeño, de un año, con ese mismo nombre. “Hemos querido aprovechar que Obama está en Cartagena para tener este gesto importante, darle un burro, que es el símbolo de los demócratas en Estados Unidos”.

Se quedó con las ganas de conocer a Obama, pero no con las de que su carrera creciera políticamente. Se reitera que fue congresista y, si bien no logró llegar otra vez, ahora será magistrado en el CNE. ¿Tomará decisiones inspirado por su referente? Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de Preguntas Frecuentes