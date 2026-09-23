“Paso a paso, gran Keylor, que de esta vamos a salir”: el emotivo mensaje de Richard Ríos al niño cartagenero con parálisis cerebral

Cuando se dice que el fútbol trasciende el terreno de juego, no es una mentira. La admiración por los jugadores es algo que inspira a los niños y jóvenes sin importar su condición, como es el caso de Keylor. Él es un niño de Cartagena que conmovió a Colombia con sus vídeos de rehabilitación debido a una parálisis cerebral, demostrando fortaleza, ganas de vivir y, principalmente, un gran vínculo con su hermano, Keyler. Keylor y Keyler Palomino son inseparables, siempre están juntos, son uno solo y así lo dejan ver en los distintos contenidos audiovisuales que la familia de los menores comparte en redes sociales. Keyler tiene palabras de apoyo para su hermano en todo momento, haciéndole saber que de su mano afrontarán los desafíos que conlleva el crecimiento con la condición de Keylor. Uno de sus vídeos que circulan de ellos llegó hasta Richard Ríos. En el material audiovisual se puede observar a los dos niños juntos, Keylor realizando terapia para mejorar su andar y Keyler animándole con un “vamos, hermano, tú puedes”. El detalle principal del vídeo, más allá de la unión y la fortaleza de Keylor, es la camiseta que llevan puesta ambos: la de la Selección Colombia.

Rápidamente, el vídeo se hizo viral y tuvo múltiples reacciones de aficionados al fútbol y gente que no gusta tanto del balompié, pero que admira la fortaleza de Keylor y el gran amor de su hermano Keyler para con él.

¿Qué dijo Richard Ríos?

La reciente y flamante incorporación del Al-Ittihad de Arabia Saudita, Richard Ríos, realizó un vídeo saludando a los hermanos Palomino y dejando un lindo mensaje de motivación, además de hacerles saber que él está ahí para ellos y los acompañará en la distancia a que todo el proceso de Keylor salga bien. “Bueno, lo primero, quería comenzar este video mandándoles un abrazo supergrande a ustedes y a su familia, que Dios los bendiga. Lo segundo, agradecerles por todo este cariño, por el apoyo, por los mensajes, los videos, las canciones, todo aquello que me envían y que el gran Keylor canta día a día, que me ha llegado a mí, a mi familia y al corazón, que es lo que realmente importa”, dijo Ríos al inicio del vídeo.

Posteriormente, el volante de la selección Colombia nacido en Vegachí, Antioquia, los invitó a mantener la fe y que creyeran en el propósito de Dios con ellos, porque si les pasó lo que les pasó es por algo, y dejó claro su admiración por Keylor. “Ahora soy yo quien soy fan del gran Keylor por día a día levantarse con una sonrisa. Su hermano por apoyarlo, sus padres por luchar día a día, que sin importar las adversidades y todo lo que estén pasando, se levantan siempre a luchar y a trabajar por mejorar y por ser un poquito mejor que el día anterior”, puntualizó Ríos. Por último, el criollo que milita en Arabia Saudita extendió su mano y se puso a disposición para apoyar de la forma que pueda desde la distancia, algo que ayuda no solo a Keylor, sino a toda su familia, quienes al fin y al cabo son los que luchan día a día por el bienestar del niño cartagenero. “Desde la distancia estamos para sumar, para apoyarlos, para hacer lo que esté a mi alcance y a mis manos, y aquí voy a estar al pendiente de ustedes, de sus padres y de su familia. Paso a paso, gran Keylor, que de esta vamos a salir y yo sé que el de arriba nos va a cumplir el milagrito porque es el único que todo lo puede y con las oraciones día a día, con la fe y con la voluntad de él, todo se puede”, concluyó Richard. Lea también: Video | El DIM pierde a su figura: Juanfer Quintero salió lesionado del Atanasio en el duelo contra Jaguares