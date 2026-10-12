Murió RJ Mitte, reconocido actor de Breaking Bad, ¿qué le pasó?

El actor estadounidense Roy Frank Mitte III, conocido como RJ Mitte, falleció este lunes en Texas, Estados Unidos. La noticia de su muerte fue confirmada por sus representantes al medio de comunicación TMZ.

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad”, escribieron sus representantes en un comunicado compartido por el portal de entretenimiento.

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Mitte, de 34 años, se hizo famoso por interpretar a Walter “Flynn” White Jr. en Breaking Bad, la serie de Vince Gilligan estrenada en 2008 y considerada una de las mejores producciones de la historia de la televisión.

En la serie, el actor interpreta al hijo del protagonista, Walter White, el profesor de química que se convierte en fabricante de metanfetaminas, encarnado por Bryan Cranston. Walter Jr. es un joven con discapacidad a causa de una parálisis cerebral, por lo que tiene dificultades del habla y problemas de movilidad, y utiliza muletas para caminar.

“Basándose en su propia experiencia con la parálisis cerebral, Mitte aportó autenticidad al personaje y creó una plataforma para la concienciación y la inclusión de las personas con discapacidad”, señalaron sus representantes en el comunicado en el que confirmaron su fallecimiento.