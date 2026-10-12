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Murió RJ Mitte, reconocido actor de Breaking Bad, ¿qué le pasó?

La muerte del actor que personificó a Walter White Jr. fue confirmada por sus representantes. Mitte se hizo conocido por su participación en la serie Breaking Bad, estrenada en 2008.

  • RJ Mitte, de 34 años, era un actor estadounidense conocido por su papel de Walter White Jr. en la serie Breaking Bad.FOTO: Cortesía AMC / Getty.
    RJ Mitte, de 34 años, era un actor estadounidense conocido por su papel de Walter White Jr. en la serie Breaking Bad.FOTO: Cortesía AMC / Getty.
El Colombiano
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hace 28 minutos
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El actor estadounidense Roy Frank Mitte III, conocido como RJ Mitte, falleció este lunes en Texas, Estados Unidos. La noticia de su muerte fue confirmada por sus representantes al medio de comunicación TMZ.

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad”, escribieron sus representantes en un comunicado compartido por el portal de entretenimiento.

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Mitte, de 34 años, se hizo famoso por interpretar a Walter “Flynn” White Jr. en Breaking Bad, la serie de Vince Gilligan estrenada en 2008 y considerada una de las mejores producciones de la historia de la televisión.

En la serie, el actor interpreta al hijo del protagonista, Walter White, el profesor de química que se convierte en fabricante de metanfetaminas, encarnado por Bryan Cranston. Walter Jr. es un joven con discapacidad a causa de una parálisis cerebral, por lo que tiene dificultades del habla y problemas de movilidad, y utiliza muletas para caminar.

“Basándose en su propia experiencia con la parálisis cerebral, Mitte aportó autenticidad al personaje y creó una plataforma para la concienciación y la inclusión de las personas con discapacidad”, señalaron sus representantes en el comunicado en el que confirmaron su fallecimiento.

Al igual que White, el actor también había padecido parálisis cerebral, condición que le diagnosticaron a los tres años. Durante su niñez necesitó aparatos ortopédicos en las piernas y muletas, además de recibir terapia física durante años en hospitales infantiles. Con el tiempo y el ejercicio, mejoró su movilidad, por lo que en su vida diaria no necesitaba ayudas para caminar.

Sin embargo, esa experiencia le ayudó a darle vida a Walter Jr. durante las cinco temporadas en las que apareció en la serie. Por ese papel, Mitte ganó el premio SAG-AFTRA en 2013.

Además de Breaking Bad, también apareció en Switched at Birth, de ABC Family; en la serie de superhéroes The Guardians of Justice; y tuvo participaciones en Hannah Montana y Everybody Hates Chris.

Pero, sin duda, uno de sus trabajos más destacados fue su activismo en favor de los derechos de las personas con discapacidad. El actor fue embajador de United Cerebral Palsy, una de las organizaciones sin ánimo de lucro más grandes de Estados Unidos dedicada a apoyar a personas con parálisis cerebral, y de Shriners Children’s, una red de hospitales pediátricos de Norteamérica.

Además de apoyar a estas organizaciones, Mitte creó The Mitte Foundation, su propia fundación, con la que buscaba combatir los estereotipos sobre las personas con discapacidad y promover la inclusión en la industria del entretenimiento.

Las causas de la muerte del actor y filántropo estadounidense aún no han sido reveladas. Sus representantes aseguran que el caso sigue bajo investigación.

Bloque de preguntas y respuestas

¿De qué murió RJ Mitte, actor de Breaking Bad?
Las causas de la muerte de RJ Mitte no han sido reveladas. Según la información publicada, sus representantes confirmaron su fallecimiento en Texas y señalaron que el caso sigue bajo investigación.
¿Qué enfermedad tenía RJ Mitte en la vida real?
RJ Mitte tenía parálisis cerebral, una condición que le diagnosticaron cuando tenía tres años. Durante su infancia necesitó aparatos ortopédicos, muletas y terapia física. Con el tiempo, mejoró su movilidad y llegó a caminar sin ayudas en su vida cotidiana.
¿Qué personaje interpretó RJ Mitte en Breaking Bad y en qué otras series actuó?
RJ Mitte interpretó a Walter “Flynn” White Jr., el hijo de Walter White, durante las cinco temporadas de Breaking Bad. También participó en producciones como Switched at Birth, The Guardians of Justice, Hannah Montana y Everybody Hates Chris.
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