Polémica en Puerto Berrío: alcalde anunció una distinción en París, pero costaría $12 millones

El pasado 4 de abril la Alcaldía de Puerto Berrío anunció que el mandatario local, Robinson Baena, iba a ser distinguido con un importante “nombramiento honorífico” en Francia a raíz de sus esfuerzos en materia de sostenibilidad ambiental que han beneficiado al municipio.



“Nuestro alcalde, Robinson Alberto Baena Zuluaga, ha sido invitado a recibir el nombramiento como embajador de la Organización Mundial de Ciudades Sostenibles en París, Francia. Un reconocimiento a su liderazgo y compromiso con un municipio más sostenible”, escribieron en la Alcaldía.



El mensaje venía acompañado de una carta enviada desde la Organización Mundial de Ciudades Sostenibles, el Instituto Mejores Gobernantes AC y Red Gobierno, en el cual las entidades indicaban que tenían “el gusto” de invitar a Baena a recibir el nombramiento como embajador de la Organización Mundial de Ciudades Sostenibles en París.

Estas entidades dicen tener por objetivo implementar las mejores prácticas de tecnología, cuidado del agua y sostenibilidad ambiental en los territorios que impacta. Según el documento se convocó a Baena a la entrega de su nombramiento en el marco del 10° Foro Global – Ciudades Sostenibles, que se realizará entre el 9 y el 12 de junio en la sede de la Unesco en la capital francesa.



“Le invitamos a participar con el gran compromiso y responsabilidad que les caracteriza (a los embajadores) para lograr los mejores resultados en beneficio del medio ambiente y la convivencia social”, se lee en la misiva.



La publicación causó opiniones divididas en los corrillos políticos de ese municipio, ya que mientras para unos se trata de un justo reconocimiento a los esfuerzos del mandatario Baena, otros han planteado suspicacias, sobre todo asociadas a que se trata de un evento pago.





¿Es un evento pago?

De acuerdo con su página web, el foro global Ciudades Sostenibles Agenda 2030 en París, Francia, es una plataforma que, desde 2016, dice reunir a expertos en innovación en diferentes áreas de desarrollo municipal como alcaldes, diputados, senadores, regidores, operadores de acueducto, gobernadores y servidores públicos de Iberoamérica. La entidad explica que a través del nombramiento de los embajadores regionales de la Organización Mundial Ciudades Sostenibles OMCS, “se busca difundir programas de éxito, iniciativas y políticas públicas que tengan un alto impacto positivo en las ciudades de Iberoamérica y se busca mejorar el desempeño de sus gobiernos”.



Asimismo, indicaron que el foro es una oportunidad para encontrar nuevos aliados en proyectos internacionales, contratistas y proveedores para el desarrollo de los municipios y regiones.



En su portal web, se reseña que la inscripción da acceso al foro y también permite hospedarse en el hotel Ibis de París, acceder a un enlace a fotografías y videos del evento, y un diploma expedido por el Instituto de Mejores Gobernantes AC de México y la Organización Mundial de Ciudades Sostenibles, ambos organizadores del certamen. Pero también al final aparece que la cuota del registro del foro es de 60.900 pesos mexicanos, poco más de 12.600.000 pesos colombianos.



El registro también permite que el “embajador” pueda llevar una comitiva de más de una persona, cuya participación en el evento tendría un valor adicional.



Cabe destacar que el registro no incluye gastos de viaje hasta París, ni los gastos de alimentación.

Alcalde no aparece como ponente

Hay otro asunto del evento y es que, en ninguna de las charlas programadas aparece Baena como expositor ni Puerto Berrío como objeto de ponencia.

Según los organizadores, los beneficios de participar en el evento son la obtención de soluciones alternativas e innovadoras de infraestructura urbana, energética y digital; la generación de redes de acción entre instituciones y líderes de Iberoamérica y Europa; la concientización a líderes políticos sobre la importancia de la adopción de la Agenda 2030 a nivel local; y la vinculación directa entre las localidades y los fondos internacionales.

Qué dice el alcalde

Este diario contactó a los organizadores del evento en México sobre la invitación hecha a Baena y sobre el papel que tendría en el certamen, pero estos indicaron que, si bien el alcalde fue invitado, “hasta que no CONFIRME participación no se puede difundir información sobre su participación”.



Este diario también contactó al alcalde Baena para conocer su postura y preguntarle sobre el evento y en caso de que él participara, de dónde saldría el dinero para su asistencia. Inicialmente se mostró dispuesto a contestar las preguntas, pero luego se excusó en que no había podido tener un espacio en su agenda dadas las reuniones que estaba sosteniendo. Al cierre de esta edición no se había vuelto a comunicar.