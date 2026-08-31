Exjefe paramilitar Salvatore Mancuso será entrevistado en proceso contra Álvaro Uribe por masacres en Ituango

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso será consultado por la Fiscalía en el marco del expediente contra el expresidente Álvaro Uribe, por su presunta participación en las masacres de El Aro y La Granja y el magnicidio del defensor de Derechos Humanos Jesús María Valle.

Fuentes judiciales confirmaron que Mancuso será entrevistado el próximo miércoles en la ciudad de Montería por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

El propósito de esa diligencia será estructurar varias de las cerca de 600 preguntas que Uribe deberá responder en un interrogatorio citado para el viernes 4 de septiembre.

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