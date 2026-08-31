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Obras maestras de la ingeniería deportiva: este es el ranking de las bicicletas más caras de la Vuelta a España 2026

La empresa que comanda el ranking de las bicicletas más costosas que participan en la ronda española es la marca italiana Colnago, proveedora oficial del UAE Team Emirates-XRG.

  • Las bicicletas de alta gama son protagonistas en la Vuelta a España 2026, con modelos que alcanzan precios de hasta 15.900 euros. FOTO @lavuelta
    Las bicicletas de alta gama son protagonistas en la Vuelta a España 2026, con modelos que alcanzan precios de hasta 15.900 euros. FOTO @lavuelta
Colprensa
Diario La República
hace 3 horas
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El ciclismo de élite moderno es una batalla donde no solo cuentan las piernas y la resistencia, sino también la ingeniería, la aerodinámica y los materiales de última generación.

En la Vuelta a España 2026, el pelotón rueda sobre auténticas joyas tecnológicas que, en sus configuraciones tope de gama, registran precios astronómicos al alcance de muy pocos bolsillos.

La empresa que comanda el ranking de las bicicletas más costosas del pelotón se encuentra la marca italiana Colnago, proveedora oficial del UAE Team Emirates-XRG. Sus modelos insignia, como la versión aerodinámica Y1Rs o la superligera V4Rs, alcanzan la impresionante cifra de 15.900 euros ($58,4 millones) en sus configuraciones máximas de competición.

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En el segundo escalón destaca Specialized, la marca estadounidense que equipa a formaciones de peso como el Red Bull-Bora-hansgrohe y el equipo Soudal. Su modelo todoterreno S-Works Tarmac SL8 es una de las opciones más populares y codiciadas del circuito, situando su valor comercial entre los 13.500 y los 14.500 euros ($53,3 millones), dependiendo de los componentes específicos y las ruedas elegidas para cada etapa.

InfogrÃ¡fico
Obras maestras de la ingeniería deportiva: este es el ranking de las bicicletas más caras de la Vuelta a España 2026

Por su parte, el Team Visma, uno de los grandes animadores de las grandes vueltas, confía en la tecnología de Cervélo. Las ‘máquinas’ que utilizan sus corredores, los modelos R5 (escaladora) y S5 (aerodinámica), oscilan en el mercado entre los 13.000 y 13.500 euros ($49,6 millones).

Finalmente, no se puede hablar de bicicletas de alta gama sin mencionar a la icónica marca italiana Pinarello, aliada histórica de la escuadra británica Ineos Grenadiers y también del equipo Q36.5. Su aclamada Dogma F, símbolo de múltiples victorias en la última década, tiene un costo estimado de 12.000 euros ($44,1 millones) en su montaje profesional básico para el circuito.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuál es la bicicleta más cara de la Vuelta a España 2026?
La bicicleta más cara del listado es la Colnago Y1Rs o V4Rs, en sus configuraciones máximas de competición, con un precio de hasta 15.900 euros, equivalentes a unos 58,4 millones de pesos colombianos.
¿Qué equipo utiliza las bicicletas Colnago en la Vuelta a España 2026?
El UAE Team Emirates-XRG utiliza bicicletas Colnago, marca italiana que es su proveedora oficial. Entre los modelos destacados están la Y1Rs, de perfil aerodinámico, y la V4Rs, orientada a la ligereza.
¿Cuánto cuesta la bicicleta Specialized S-Works Tarmac SL8 de la Vuelta a España?
La Specialized S-Works Tarmac SL8 tiene un valor comercial de entre 13.500 y 14.500 euros, unos 53,3 millones de pesos colombianos, dependiendo de los componentes y las ruedas utilizadas.
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