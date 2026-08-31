Obras maestras de la ingeniería deportiva: este es el ranking de las bicicletas más caras de la Vuelta a España 2026

El ciclismo de élite moderno es una batalla donde no solo cuentan las piernas y la resistencia, sino también la ingeniería, la aerodinámica y los materiales de última generación.

En la Vuelta a España 2026, el pelotón rueda sobre auténticas joyas tecnológicas que, en sus configuraciones tope de gama, registran precios astronómicos al alcance de muy pocos bolsillos.

La empresa que comanda el ranking de las bicicletas más costosas del pelotón se encuentra la marca italiana Colnago, proveedora oficial del UAE Team Emirates-XRG. Sus modelos insignia, como la versión aerodinámica Y1Rs o la superligera V4Rs, alcanzan la impresionante cifra de 15.900 euros ($58,4 millones) en sus configuraciones máximas de competición.

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En el segundo escalón destaca Specialized, la marca estadounidense que equipa a formaciones de peso como el Red Bull-Bora-hansgrohe y el equipo Soudal. Su modelo todoterreno S-Works Tarmac SL8 es una de las opciones más populares y codiciadas del circuito, situando su valor comercial entre los 13.500 y los 14.500 euros ($53,3 millones), dependiendo de los componentes específicos y las ruedas elegidas para cada etapa.