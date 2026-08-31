Gobierno busca que Mazda vuelva a ensamblar en Colombia y Toyota invierta en eléctricos

Durante una misión a Tokio, el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, sostuvo conversaciones con Toyota, Mazda y Toshiba para explorar oportunidades en manufactura, movilidad eléctrica, energía, infraestructura digital e innovación.

El Gobierno de Abelardo De la Espriella anunció avances en la relación económica con Japón y aseguró que busca destrabar una negociación que lleva cerca de 15 años, al tiempo que pretende atraer nuevas inversiones y tecnología al país.

Uno de los objetivos planteados es que Mazda vuelva a ensamblar vehículos en Colombia, mientras que el Gobierno busca que Toyota evalúe al país como destino para proyectos relacionados con vehículos eléctricos.

“Estamos trabajando para que Mazda pueda volver a ensamblar vehículos en Colombia y para que Toyota evalúe a nuestro país como destino de proyectos relacionados con vehículos eléctricos”, afirmó el presidente De la Espriella.

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El mandatario señaló que estas gestiones hacen parte de una estrategia para atraer inversión, generar empleo y fortalecer las capacidades productivas y tecnológicas de Colombia. “Aquí les vamos a dar todas las garantías”, aseguró a los inversionistas.

Además, el Gobierno destacó la disposición de Japón para apoyar a las familias afectadas por el terremoto y contribuir con ayudas humanitarias para la reconstrucción.

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