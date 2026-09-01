¿Hacía cuánto un colombiano no lideraba la montaña de la Vuelta a España? Buitrago puso fin a la espera

Pasaron diez años para que un ciclista colombiano volviera a liderar la clasificación de la montaña en la Vuelta a España. Ahora, el protagonista es Santiago Buitrago, quien con valentía y condiciones de escalador se apoderó del maillot de lunares y renovó la ilusión de los aficionados nacionales. En la previa de la actual edición, el bogotano prometió espectáculo y entrega para recompensar al Bahrain-Victorious, equipo que le abrió las puertas del World Tour en 2020. Y en su última temporada con la escuadra, luego de confirmarse que correrá los próximos tres años con el NSN Cycling Team, está cumpliendo su palabra. El capitalino aprovechó la primera semana de competencia para mostrar su valentía en la carretera y sumar puntos en los diferentes ascensos. Su rendimiento le permitió escalar posiciones hasta convertirse en el nuevo líder de la clasificación de la montaña. En esta especialidad, Colombia ha escrito páginas importantes en la historia del ciclismo europeo. La capacidad de sus corredores para trepar cuando la carretera se empina les valió el conocido apodo de ‘escarabajos’ y convirtió las montañas de las grandes vueltas en territorio para los pedalistas nacionales. Ahora, Buitrago vuelve a hacer soñar con un título que ya conquistaron cuatro colombianos en la historia de la Vuelta a España: Luis Alberto ‘Lucho’ Herrera, en 1987 y 1991; Óscar de Jesús Vargas, en 1989; Martín Farfán, en 1990, y Félix Cárdenas, en 2003 y 2004.

Diez años después de Nairo

La pregunta es inevitable: ¿cuánto tiempo pasó para que un colombiano volviera a lucir el maillot de lunares en la Vuelta? Son diez años, aunque la propia organización de la carrera hizo una precisión sobre la historia reciente de esta clasificación. Luego de su escapada del pasado domingo, camino del Alto de Aitana, Buitrago se convirtió en el primer colombiano en liderar la clasificación de la montaña desde Nairo Quintana, quien vistió el maillot durante las etapas 11 y 12 de la edición de 2016. Lea: Mas ganó la etapa 9 de la Vuelta a España, sigue octavo y Buitrago lidera la montaña Sin embargo, en aquella ocasión Quintana también portaba el maillot rojo que identifica al líder de la clasificación general. Por eso, la organización de la Vuelta recordó que el último colombiano en lucir exclusivamente el maillot de lunares durante una etapa había sido Walter Pedraza, en la tercera jornada de la edición de 2015. Pedraza competía entonces con el desaparecido Team Colombia. Su compatriota Esteban Chaves era el líder de la clasificación de la montaña, pero también vestía el maillot rojo de la general, por lo que Walter tuvo el privilegio de portar la camiseta de los grandes premios de montaña.

Momento para ratificar su nivel

Ahora es Buitrago quien vuelve a poner a Colombia en lo más alto de esta clasificación y alimenta el sueño de conquistarla. El bogotano, quien comenzó en el ciclismo a los 11 años, ratifica con su actuación en la Vuelta el gran nivel que mostró desde el comienzo de la temporada. Buitrago se impuso en el Trofeo Laigueglia y fue cuarto en el exigente Campeonato Nacional de ruta disputado en Cundinamarca. Posteriormente, debió abandonar el Giro de Italia-2026 tras sufrir una caída. En la Vuelta a España-2025 terminó decimoquinto en la clasificación de la montaña. Ese mismo año fue campeón de dicha clasificación en la Vuelta a la Comunidad Valenciana-Cataluña y terminó segundo en el Tour de los Alpes Marítimos. “Estoy contento con el maillot, intentaré disfrutarlo. Llegar de primero es lo máximo (de etapa). Pero tener este maillot me hace mucha ilusión e intentaremos defenderlo hasta el final”, señaló Buitrago. Lea también: Santiago Buitrago afronta su última Vuelta a España con el Bahrain Victorious El hecho de no estar en la pelea por la clasificación general le permite, en el papel, tener mayor libertad para atacar y buscar puntos en cada uno de los puertos que aparecen en el recorrido. Buitrago lidera la clasificación de la montaña con 29 puntos, seguido por el español Enric Mas, del Movistar y líder de la general, con 24. El noruego Andreas Leknessund, del Uno-X Mobility, ocupa la tercera posición con 19 unidades. Este jueves, en la duodécima etapa, Santiago tendrá una nueva oportunidad para defender el liderato y ratificarse como uno de los mejores escaladores de la carrera. La jornada tendrá 166,6 kilómetros entre Vera y el Observatorio de Calar Alto, con un recorrido exigente que acumula 4.475 metros de desnivel positivo. Allí buscará sostenerse como el mejor escalador de la edición 81 de la Vuelta. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: