¿Quién es Sebastián Ortega? El hijo de un poderoso político que será imputado junto al hermano de Daniel Quintero

Los reflectores de la nueva imputación que hará la Fiscalía el 3 de agosto por el presunto direccionamiento de los procesos de contratación del Área Metropolitana con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí entre 2020 y 2021 se los llevó Miguel Quintero, hermano del exalcalde y actual superintendente de Salud de Gustavo Petro, Daniel Quintero. Sin embargo, el ente acusador también judicializará al exsubdirector del Área, Álvaro Alonso Villada García; a la contratista de la misma entidad y exsecretaria de Quintero, Vanesa Álvarez Restrepo; y al particular Sebastián de Jesús Ortega Durán, quien ya había aparecido en denuncias y escándalos en Afinia y el enredo del lote de Carabineros. ¿Qué papel jugaron los dos últimos? Sebastián Ortega es hijo de William Ortega Rojas, uno de los políticos más influyentes de Bello en las últimas décadas y jefe histórico de Cambio Radical en Antioquia. William Ortega fue concejal de Bello durante 15 años, diputado de Antioquia en cinco periodos y representante a la Cámara entre 2002 y 2006. Con los años, Ortega padre también construyó fortuna como constructor hotelero, comprando tierras a lo largo de la autopista Medellín-Costa Atlántica. Entérese: ¿Cuál es el origen del caso por el que imputarán al hermano de Daniel Quintero? De la mano de su padre, Sebastián entró al mundo del poder, pero no por la vía electoral sino por el manejo de recursos públicos. Antes de aparecer ligado a la administración de Daniel Quintero, ya había levantado fortuna propia con negocios comerciales en El Hueco. Además de la influencia heredada de su padre, Sebastián Ortega habría escalado con rapidez hasta convertirse en contratista y proveedor estrella de la Alcaldía de Quintero.

Lote de Carabineros

Su nombre salió a la luz pública por primera vez en mayo de 2022, en el marco del escándalo por el lote de Carabineros, un terreno de 73.000 metros cuadrados, con antecedentes de líos legales desde la época de Pablo Escobar. El predio, incautado por la Fiscalía en el año 2000 y administrado luego por la Sociedad de Activos Especiales, fue entregado a la Alcaldía de Medellín el 15 de julio de 2021. Según el relato de un empresario del sector inmobiliario recogido por la Fiscalía, poco después de esa entrega Miguel Quintero —hermano del alcalde— habría intentado un negocio irregular alrededor del lote: vendérselo por un valor “en papeles” de entre $10.000 y $12.000 millones, cuando su valor comercial real rondaba los $45.000 millones, para quedarse por debajo de cuerda con la diferencia de entre $33.000 y $35.000 millones. Ante la negativa del empresario, se le habría propuesto además una alternativa para camuflar el pago a través de facturación en empresas mineras o venta de acciones. El anfitrión de la reunión donde se hizo esa propuesta fue, según el testigo, Sebastián Ortega, a quien describió como conocido suyo por negocios inmobiliarios. La cita se realizó, no en las oficinas de la EDU, sino en el apartamento 1301 del edificio Salamanca, en El Poblado, un inmueble que —de acuerdo con vecinos y otras fuentes— era visitado con frecuencia tanto por Ortega como por Miguel Quintero. El otro escándalo en el que su nombre ha sonado es en el de Afinia. El alcalde Federico Gutiérrez reveló la presunta venta irregular de la gerencia de Afinia —filial de EPM que opera el servicio de energía en la Costa Caribe— por 8 millones de dólares, negociada durante la alcaldía de Daniel Quintero con el entonces congresista William Ortega.

El acuerdo habría contemplado que William Ortega determinara el nombramiento del gerente de la compañía, cargo que terminó ocupando Javier Lastra Foscualdo en agosto de 2021. En reuniones realizadas tanto en Medellín como en Barranquilla, Sebastián y William Ortega se habrían presentado ante otros interesados como “los dueños” de la franquicia de Afinia, lo que les habría dado control sobre la contratación de la entidad. De ese control se habría desprendido un presunto carrusel de contratos que, según una auditoría forense internacional posterior (realizada por la firma Control Risks), habría beneficiado a firmas no idóneas y generado irregularidades por $723.000 millones en procesos contractuales. William Ortega, consultado sobre estas denuncias, negó tener relación con Quintero o con Lastra, aunque reconoció haber sostenido un almuerzo entre 2021 y 2022 con Lastra en el Club Unión. Y por último el nombre de Sebastián Ortega también apareció en una carta de 13 páginas enviada por Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol —filial de exploración de hidrocarburos de Ecopetrol—, quien renunció al cargo en mayo de 2025 y denunció presuntos malos manejos dentro de la compañía vinculados a cercanos a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y a la pareja de este, Julián Caicedo. Según esa denuncia, Ortega habría ofrecido contratos por 3 millones de dólares dentro del Grupo Ecopetrol al empresario Gustavo Suárez Gutiérrez a cambio de que este fabricara pruebas falsas contra Rojas, propuesta que Suárez habría rechazado y luego revelado. La carta también vincula a Ortega con presuntas gestiones para la compra de fallos del Consejo Nacional Electoral y de la Procuraduría relacionados con la financiación de la campaña presidencial que llevó a Roa a ser su gerente, señalando reuniones en España e Italia entre Roa, Caicedo, el empresario petrolero Juan Guillermo Mancera, el financiador de Colombia Humana Santiago Vargas, y el propio Sebastián Ortega. Hocol desmintió públicamente las acusaciones de su exdirectivo. Lea más: Las pruebas que pondrían tras las rejas al hermano de Daniel Quintero por corrupción Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas