Tribunal deja en firme condena contra exsubdirector del DAS por el secuestro de Piedad Córdoba

El Tribunal Superior de Medellín habría dejado en firme la condena de 28 años de cárcel contra el exsubdirector del extinto DAS, José Miguel Narváez, por el secuestro de la entonces senadora Piedad Córdoba en mayo de 1999. Además de la condena de 28 años de cárcel, quedaría en firme la inhabilidad por veinte años para ejercer derechos y funciones públicas, según reveló Caracol Radio. Ahora bien, en medio del estudio a fondo de esta apelación, el Tribunal Superior de Medellín no habría encontrado elementos para acceder a lo que pretendía la defensa de Narváez. De ahí que dejara en firme la totalidad de la sentencia. Le puede interesar: Condenan a exsubdirector del DAS por secuestro de Piedad Córdoba y ordenó investigar a Álvaro Uribe y su hermano ¿Por qué?

¿Qué sigue tras la ratificación del fallo contra el exsubdirector del DAS?

En contra de la decisión solo procede el recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Según explica el abogado Óscar Santamaría a EL COLOMBIANO, este “solo procede contra las decisiones donde se ha fallado en primera y segunda instancia, cuando se ha condenado. Y procede por defectos fácticos o procesales”. En otras palabras, porque “haya violación directa de la ley, falte congruencia o debido proceso o haya algún error en la aplicación del derecho”. Este fallo se produce tras una apelación que presentó el abogado de Narváez a la sentencia del 6 de octubre de 2025, en la que quedó sustentado que Narváez instigó directamente el secuestro de Córdoba. Esto, entregando al paramilitar Carlos Castaño grabaciones obtenidas ilegalmente y participando como ideólogo de la organización paramilitar, en el marco de la aplicación de la llamada doctrina del “enemigo interno”. En esas grabaciones, según la sentencia de octubre de 2025, el exfuncionario suministró información obtenida de interceptaciones telefónicas de la dirigente liberal, en las que esta sostenía conversaciones con los excomandantes del ELN Francisco Galán y Felipe Torres. La decisión judicial dice que esa información fue entregada a Castaño para justificar su secuestro.

Argumentos judiciales y antecedentes del secuestro de Piedad Córdoba

El fallo inicial del 6 de octubre de 2025 también impone a Narváez una multa de 3.499 salarios mínimos. En ese entonces, la jueza también declaró que el delito fue de lesa humanidad, dada su gravedad y el contexto en el que ocurrió. Según la decisión judicial, Narváez —quien ya ha sido condenado por el asesinato del humorista Jaime Garzón y por las interceptaciones ilegales del DAS— indujo y promovió el secuestro de Córdoba por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), lideradas entonces por Carlos Castaño Gil, con quien mantenía vínculos ideológicos y operativos. El secuestro se produjo el 21 de mayo de 1999, cuando Córdoba asistía a una cita médica en Medellín. Fue liberada trece días después, el 4 de junio, tras gestiones de sectores políticos y humanitarios. Bloque de preguntas frecuentes