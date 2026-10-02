Colombia no para cabeza en los amistosos en 2026, ¿cuántos ha perdido desde que Néstor Lorenzo la dirige?

De los 24 partidos amistosos que ha jugado la Selección Colombia desde que la dirige Néstor Lorenzo, el equipo criollo solo perdió tres. El viernes, en el estadio Sports Illustrated de Nueva Jersey, donde inició la era del técnico argentino al frente del equipo nacional el 24 de septiembre de 2022 contra Guatemala, La Tricolor cayó 1-0 contra Paraguay.

El gol que marcó el delantero paraguayo Hugo Benítez cuando iban 56 minutos del segundo encuentro amistoso de Colombia después del Mundial de Norteamérica, representó la tercera caída en un juego no oficial para el seleccionado nacional desde que empezó la era Lorenzo, que tuvo un invicto de 28 partidos (22 victorias y 6 empates), entre 2022 y el 14 de julio de 2024, cuando perdieron la final de la Copa América de Estados Unidos con Argentina.