Startup paisa Sempli prestará $300.000 millones a más de 5.000 pequeñas empresas para instalar paneles solares

Sempli, fintech de crédito digital para micro y pequeñas empresas en Colombia; Ímpetu Energía, proveedor especializado en equipos e instalación de sistemas fotovoltaicos; y EnerBit, comercializadora de energía y filial del Grupo Celsia, anunciaron una nueva línea de crédito para que las pequeñas y medianas empresas financien sus paneles solares.
Se trata de Crédito Solar, un producto diseñado exclusivamente para financiar la compra e implementación de paneles solares en empresas.
La alianza proyecta una oportunidad de financiación cercana a $300.000 millones para más de 5.000 pymes durante los próximos cinco años.
La idea de estas empresas es que estas compañías puedan pasar de considerar la energía únicamente como un gasto a verla como un activo que contribuya a su rentabilidad y competitividad.
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La línea contempla créditos de hasta $300 millones por empresa y un plazo de hasta 72 meses. Según las compañías, este es el período más largo disponible actualmente en el mercado para este tipo de proyectos en el segmento pyme.
También incluye cuatro meses de período de gracia, con el objetivo de aliviar los pagos mientras los sistemas son instalados y puestos a punto para comenzar a generar ahorros.
Las cuotas serán fijas para facilitar la planeación financiera desde el inicio. Además, el proceso será 100% digital mediante la plataforma de Sempli, con decisiones de crédito ágiles y sin los trámites bancarios tradicionales.