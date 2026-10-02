Startup paisa Sempli prestará $300.000 millones a más de 5.000 pequeñas empresas para instalar paneles solares

Sempli, fintech de crédito digital para micro y pequeñas empresas en Colombia; Ímpetu Energía, proveedor especializado en equipos e instalación de sistemas fotovoltaicos; y EnerBit, comercializadora de energía y filial del Grupo Celsia, anunciaron una nueva línea de crédito para que las pequeñas y medianas empresas financien sus paneles solares. Se trata de Crédito Solar, un producto diseñado exclusivamente para financiar la compra e implementación de paneles solares en empresas. La alianza proyecta una oportunidad de financiación cercana a $300.000 millones para más de 5.000 pymes durante los próximos cinco años. La idea de estas empresas es que estas compañías puedan pasar de considerar la energía únicamente como un gasto a verla como un activo que contribuya a su rentabilidad y competitividad. Entérese: Fintech paisa Sempli ahora financia vehículos, tras desembolsar $103 mil millones en 2025 La línea contempla créditos de hasta $300 millones por empresa y un plazo de hasta 72 meses. Según las compañías, este es el período más largo disponible actualmente en el mercado para este tipo de proyectos en el segmento pyme. También incluye cuatro meses de período de gracia, con el objetivo de aliviar los pagos mientras los sistemas son instalados y puestos a punto para comenzar a generar ahorros. Las cuotas serán fijas para facilitar la planeación financiera desde el inicio. Además, el proceso será 100% digital mediante la plataforma de Sempli, con decisiones de crédito ágiles y sin los trámites bancarios tradicionales.

Empresas buscan ahorrar energía en un escenario de presión

La alianza parte de un escenario de presión sobre los costos energéticos de las empresas. De acuerdo con la información suministrada, Colombia avanza hacia un déficit energético en 2027, mientras las tarifas para empresas han aumentado 60% desde 2020. Para una pyme que destina entre 8% y 15% de sus costos operativos a la energía, ese incremento representa una presión directa sobre su rentabilidad. En este contexto, las empresas plantean que la energía solar puede convertirse en una alternativa para reducir el impacto de los costos eléctricos. Le puede gustar: La fintech paisa Sempli levantó US$10 millones para financiar a pymes con créditos en Colombia Un sistema fotovoltaico bien dimensionado puede disminuir entre 40% y 70% la factura energética de una empresa durante un período superior a 20 años. El tiempo estimado de retorno de la inversión está entre cuatro y seis años. El principal obstáculo identificado por las compañías ha sido el acceso al capital inicial. Según la información de la alianza, la mayoría de los bancos no financia este tipo de activos para pymes o lo hace bajo condiciones que pueden hacer inviable el proyecto.

Detalles del crédito

Esteban Velasco, CEO y cofundador de Sempli, mencionó que el acceso al capital continúa siendo una de las principales barreras para que las pequeñas y medianas empresas adopten energía solar. “La energía solar puede ser una de las mejores inversiones que una pyme colombiana puede hacer hoy, pero para muchas el acceso al capital sigue siendo la principal barrera”, afirmó Velasco. El empresario agregó que Crédito Solar busca que una empresa pueda financiar su transición energética con una facilidad similar a la que actualmente tiene para financiar capital de trabajo u otras inversiones. Velasco también señaló que convertir un costo creciente de energía en un activo que genere ahorros durante años puede contribuir a mejorar la competitividad de las pymes.

Ímpetu Energía se la encargará de las instalaciones

La compañía Ímpetu Energía será responsable de la solución técnica, desde el diseño del sistema hasta su instalación y puesta en funcionamiento, además de ofrecer garantía y acompañamiento posterior. Santiago Restrepo, CEO de Ímpetu Energía, comentó que el tamaño de una instalación no debe definirse únicamente por el espacio disponible en el techo, sino por la forma en que cada empresa consume electricidad. “Llenar un techo de paneles es fácil; dimensionar bien un proyecto, no. Nuestro trabajo empieza antes del primer panel: entender cómo y a qué horas consume esa empresa”, aseguró Restrepo. Según el ejecutivo, hasta ahora las empresas interesadas en implementar estos sistemas debían gestionar por separado el crédito, la ingeniería y la administración de la energía. La alianza busca integrar esos componentes en un solo proceso, con el capital aportado por Sempli, el activo construido y operado por Ímpetu Energía y la tecnología de EnerBit para la gestión energética.

EnerBit aportará energía

EnerBit aportará la gestión energética del proyecto. Entre sus funciones estarán la optimización del consumo, la gestión de excedentes y el acceso a mercados de energía considerados más eficientes por la compañía. Gabriel Vizcaino, CEO de EnerBit, señaló que el papel de los comercializadores de energía está evolucionando hacia un modelo en el que también acompañan a las empresas en la gestión de su consumo. “El futuro de la energía no está solo en vender kilovatios, sino en ayudar a las empresas a gestionarlos de manera más inteligente y convertir la energía en una ventaja competitiva”, sostuvo Vizcaino. El ejecutivo agregó que la alianza busca eliminar una de las principales barreras para que miles de pymes avancen en su transición energética y conviertan ese proceso en una oportunidad de crecimiento y competitividad.

¿Qué impacto tendría el Crédito Solar en el sistema energético?

La apuesta de las tres empresas no se limita al ahorro que pueda obtener cada compañía. Si se cumple la meta de llegar a 5.000 empresas en cinco años, esperan generar efectos adicionales sobre el sistema energético colombiano.

Entre ellos está una reducción de la presión sobre la red eléctrica en las principales ciudades y una mayor generación distribuida, que contribuiría a la resiliencia del sistema frente a fenómenos climáticos. La iniciativa también contempla movilizar más de $300.000 millones hacia la economía verde colombiana. La energía solar representó el 87,8% de toda la nueva capacidad instalada en Colombia durante 2025, según la información suministrada por las compañías. Para estas empresas, este resultado muestra que la tecnología ya está disponible y que el principal reto para ampliar su adopción es el acceso al capital.

¿Cómo pueden las pymes acceder al Crédito Solar?

Las empresas interesadas pueden iniciar el proceso directamente en la plataforma de Sempli o contactar a cualquiera de los tres aliados. El trámite será 100% digital y contará con acompañamiento técnico para evaluar las decisiones relacionadas con costo y retorno de la inversión. La línea de financiación está dirigida exclusivamente a empresas legalmente constituidas que registren ventas anuales superiores a $500 millones. La alianza plantea así un modelo que integra financiación, diseño e instalación de sistemas solares y gestión energética en una misma propuesta para las pymes colombianas. Consulte: Estas son de las startups paisas con mayor potencial de crecimiento en Colombia Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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