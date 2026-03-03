Fintech paisa Sempli ahora financia vehículos, tras desembolsar $103 mil millones en 2025

La fintech paisa Sempli cerró 2025 con el mejor desempeño desde que inició operaciones hace nueve años y anunció un giro estratégico, ahora entrará al negocio de financiación de vehículos para micro, pequeñas y medianas empresas.
La compañía, especializada en crédito digital empresarial, desembolsó $103.682 millones durante el año pasado.
Con ese volumen, alcanzó activos totales por $88.654 millones y una utilidad antes de impuestos de $1.977 millones, cifras que marcan su noveno año como el más sólido desde su creación.
