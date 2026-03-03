x

Fintech paisa Sempli ahora financia vehículos, tras desembolsar $103 mil millones en 2025

Sempli desembolsó más de $103.000 millones en 2025, creció 16,3% su cartera y lanzará crédito vehicular para mipymes hasta 110%.

  • Esteban Velasco, CEO y cofundador de Sempli; y Felipe Llano, COO y cofundador de Sempli. FOTO: Sempli
    Esteban Velasco, CEO y cofundador de Sempli; y Felipe Llano, COO y cofundador de Sempli. FOTO: Sempli
Miguel Orlando Alguero
Economía

hace 58 minutos
La fintech paisa Sempli cerró 2025 con el mejor desempeño desde que inició operaciones hace nueve años y anunció un giro estratégico, ahora entrará al negocio de financiación de vehículos para micro, pequeñas y medianas empresas.

La compañía, especializada en crédito digital empresarial, desembolsó $103.682 millones durante el año pasado.

Con ese volumen, alcanzó activos totales por $88.654 millones y una utilidad antes de impuestos de $1.977 millones, cifras que marcan su noveno año como el más sólido desde su creación.

Puede leer: La fintech paisa Sempli levantó US$10 millones para financiar a pymes con créditos en Colombia

Resultados 2025: más cartera, más activos y mayor solvencia

El crecimiento no fue marginal. Sempli logró aumentar en 16,3% el tamaño de su cartera en 2025.

El dato contrasta con el comportamiento del sistema financiero tradicional, la industria regulada apenas creció 3,2% en el segmento de crédito a mipymes, según cifras de la Superintendencia Financiera.

En un entorno de tasas altas y menor apetito de riesgo, la fintech no solo expandió colocaciones, sino que fortaleció su balance.

Reportó un patrimonio de $45.506 millones, lo que le permitió mantener niveles óptimos de solvencia y consolidarse como líder en la categoría de crédito digital para el segmento empresarial.

El desempeño de 2025 estuvo acompañado de movimientos estratégicos como el lanzamiento de su línea ‘Flexi’, enfocada en necesidades de corto plazo; la ampliación de su solución de factoring; y la consecución de US$10 millones en deuda, recursos que robustecieron su capacidad de fondeo.

Puede conocer más: El 38% de las fintech en Colombia ya está desarrollando su propia inteligencia artificial

Esteban Velasco, CEO y cofundador de Sempli; y Felipe Llano, COO y cofundador de Sempli. FOTO: Sempli.
Nueva línea de crédito vehicular: hasta 110% del valor comercial

El anuncio más relevante para 2026 es la incursión en financiación de vehículos. A partir de marzo, Sempli incorporará una opción crediticia orientada a transporte, carga y movilidad, en respuesta a una demanda recurrente de sus clientes empresariales.

La nueva línea permitirá financiar vehículos nuevos o usados, con hasta cinco años de antigüedad, por hasta el 110% de su valor comercial, en plazos de hasta 60 meses y sin necesidad de codeudor adicional.

Esto implica que las mipymes podrán cubrir no solo el costo del vehículo, sino gastos asociados al proyecto. Los montos irán desde $60 millones hasta $600 millones.

Según explicó Esteban Velasco, CEO y cofundador de Sempli, el producto está diseñado para empresas que necesitan activos de transporte y carga como camionetas, pick-ups, vans, busetas, camiones, tractomulas, volquetas, maquinaria amarilla o incluso autos de alta gama para ejecutivos.

La garantía será el propio vehículo, bajo el mismo proceso digital y ágil que caracteriza a la compañía. Además, el plazo de hasta 60 meses supera el horizonte habitual de sus créditos tradicionales, que llegan hasta 36 meses.

Con la nueva solución vehicular y la consolidación de sus líneas actuales, ‘Crédito Flexi’, crédito a término hasta 36 meses, el programa de fidelización ‘Sempli Plus’ y el portafolio de factoring, la fintech proyecta un crecimiento superior al 75% en el volumen de desembolsos durante 2026.

La apuesta es ampliar participación en el mercado empresarial, especialmente en un segmento que históricamente ha enfrentado restricciones de acceso al crédito formal.

Además: Marcas paisas que les pisan los talones a grandes empresas en Colombia

