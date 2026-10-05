Shakira extiende su residencia en Madrid un día más y promete un último show rodeada de amigos

Ahora, la barranquillera acaba de anunciar que esta residencia acogerá un concierto más de la gira de Las Mujeres Ya No Lloran . “La colombiana ha decidido alargar su residencia europea en Madrid con un último show: el número 13. El último baile de Shakira en Madrid tendrá lugar el lunes 12 de octubre de 2026, precisamente el Día de la Hispanidad. Después de una apuesta decidida por Madrid como capital mundial de la alianza entre Europa y Latinoamérica, La Loba no podía pasar la oportunidad de vivir en la capital española la celebración más importante para la nación latina y dar un último show para que puedan verlo los que no han tenido oportunidad”, confirmó su equipo desde Madrid.

Shakira sigue dando de qué hablar con su exitosa residencia europea. Este fin de semana invitó a Dua Lipa a cantar con ella Antología y generó conversación y emociones en el mundo entero.

De este concierto se sabe que será una noche en la que Shakira contará con invitados muy especiales sobre el escenario –que revelará mañana martes en una rueda de prensa–.

“Si las colaboraciones que han asistido a los conciertos –desde Alejandro Sanz a Laura Pausini, pasando por Manuel Turizo o la mismísima Dua Lipa– han revolucionado a los cientos de miles de fans que han pasado por los shows de La Loba, el último baile será aún más espectacular”, aseguraron.

¿Será que ahí es donde estará Maluma? Es muy probable porque ya ese era un anuncio que hizo Shakira y no se ha dado.