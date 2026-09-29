Linda Caicedo y Johan Mojica acompañaron a Shakira en “La caminata de la Loba” en Madrid: así fue el encuentro

Los conciertos de este fin de semana de Shakira en Madrid, España, no solo se hicieron virales por la calidad del espectáculo, sino por los colombianos que sorprendieron con su presencia en el show. Una de ellas fue la futbolista Linda Caicedo, quien este domingo asistió al Macondo Park.

La deportista fue una de las personas que acompañó a la cantante barranquillera durante su ingreso al escenario. A este momento se le conoce como “La caminata de la Loba” y se ha convertido en uno de los más icónicos de esta gira mundial.

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Caicedo hizo parte del selecto grupo de invitados que caminó con Shakira en su entrada triunfal el pasado domingo 27 de septiembre, la sexta de sus doce fechas en la ciudad europea. A pesar de que este detalle se robó la atención de los seguidores de las colombianas, también los emocionó el regalo que la futbolista le hizo a la artista.

La jugadora del Real Madrid le regaló su camiseta de la Selección Colombia, la cual tiene el número 18 en la espalda, y compartió una fotografía junto a Shakira en su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con casi un millón de seguidores.

El día anterior al concierto, Caicedo había jugado contra la Real Sociedad en San Sebastián. Luego de terminar su compromiso deportivo, fue que asistió al show musical que es una representación de Colombia en el extranjero.

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