Revelan grave situación humanitaria que se vive Argelia, Cauca, por cuenta de las disidencias: niños ya no pueden ir al colegio

Hay una grave situación humanitaria que se vive en Argelia, al sur del Cauca, tras casi una semana de presiones, desplazamientos forzados y confinamientos impuestos por el frente Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc. La alerta fue emitida por la Cooperativa Ecomun Multiactiva Agroforestal Santa Clara, que documentó los hechos y pidió la intervención urgente del Gobierno Nacional y de los organismos humanitarios. Según la denuncia, desde el pasado 26 de noviembre las comunidades de la vereda La Hacienda y de sectores cercanos al corregimiento de El Plateado fueron obligadas por el grupo armado ilegal a movilizarse hacia el sector de El Filo con el objetivo de presionar la salida de la Fuerza Pública.

Además, durante este periodo, los habitantes han sido “retenidos en contra de su voluntad, recibiendo alimentos insuficientes y siendo obligadas a caminar largas distancias, incluso bajo la lluvia y en horas de la noche”. La Cooperativa señaló que estos hechos han provocado el cierre forzoso del comercio tanto en La Hacienda como en el casco urbano de El Plateado, afectando la economía local y dejando a cientos de familias sin acceso a bienes esenciales. El impacto más grave se presenta en la vereda Llano Alto, donde la población está siendo desplazada forzosamente como consecuencia directa de estas acciones armadas. Le puede interesar: Proceso de paz con disidencias de Calarcá ha costado más de 30 mil millones de pesos; ¿y los resultados? El informe resalta que estos hechos constituyen violaciones a derechos fundamentales, entre ellos la vida, la libre movilidad, el trabajo y la educación. También subrayan que “algunas instituciones educativas se han visto obligadas a mantener la educación remota durante todo el año debido a los riesgos derivados de la confrontación armada”, afectando gravemente el derecho a la educación en la región.