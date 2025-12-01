x

Revelan grave situación humanitaria que se vive Argelia, Cauca, por cuenta de las disidencias: niños ya no pueden ir al colegio

Al suroccidente del país, la población se ve gravemente afectada por la presencia de las disidencias de las Farc en las zonas rurales de Argelia.

  Organizaciones en Argelia, Cauca, pidieron ayuda al Gobierno Nacional por las acciones de la guerrilla contra la población civil. FOTO: Colprensa
El Colombiano
hace 4 minutos
bookmark

Hay una grave situación humanitaria que se vive en Argelia, al sur del Cauca, tras casi una semana de presiones, desplazamientos forzados y confinamientos impuestos por el frente Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc.

La alerta fue emitida por la Cooperativa Ecomun Multiactiva Agroforestal Santa Clara, que documentó los hechos y pidió la intervención urgente del Gobierno Nacional y de los organismos humanitarios.

Según la denuncia, desde el pasado 26 de noviembre las comunidades de la vereda La Hacienda y de sectores cercanos al corregimiento de El Plateado fueron obligadas por el grupo armado ilegal a movilizarse hacia el sector de El Filo con el objetivo de presionar la salida de la Fuerza Pública.

Además, durante este periodo, los habitantes han sido “retenidos en contra de su voluntad, recibiendo alimentos insuficientes y siendo obligadas a caminar largas distancias, incluso bajo la lluvia y en horas de la noche”.

La Cooperativa señaló que estos hechos han provocado el cierre forzoso del comercio tanto en La Hacienda como en el casco urbano de El Plateado, afectando la economía local y dejando a cientos de familias sin acceso a bienes esenciales.

El impacto más grave se presenta en la vereda Llano Alto, donde la población está siendo desplazada forzosamente como consecuencia directa de estas acciones armadas.

El informe resalta que estos hechos constituyen violaciones a derechos fundamentales, entre ellos la vida, la libre movilidad, el trabajo y la educación.

También subrayan que “algunas instituciones educativas se han visto obligadas a mantener la educación remota durante todo el año debido a los riesgos derivados de la confrontación armada”, afectando gravemente el derecho a la educación en la región.

La organización reiteró un llamado urgente a los actores armados para que respeten a la población civil y se abstengan de involucrarla en dinámicas del conflicto.

Asimismo, pidió al Gobierno Nacional y a las instituciones competentes que adopten medidas inmediatas de protección, atención humanitaria y acompañamiento integral para las comunidades que enfrentan desplazamientos, bloqueos y amenazas.

Mientras tanto, líderes comunitarios continúan advirtiendo que el panorama podría agravarse si no se restablecen condiciones mínimas de seguridad y presencia institucional efectiva. La crisis evidencia una vez más la complejidad del conflicto en el suroccidente del país y la vulnerabilidad en la que permanecen cientos de familias rurales de Argelia, una zona históricamente golpeada por la confrontación armada.

