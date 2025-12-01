x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿Le lavaban plata al ELN? Pareja de empresarios capturada en Argentina tras huir de Colombia

Los empresarios fueron capturados en Buenos Aires luego de huir de Colombia tras la captura de sus presuntos socios. Hubo colaboración entre autoridades colombianas y argentinas.

  • Harold Ardila y Mayerly Zulay fueron capturados en Argentina y son acusados de pertenecer a una red de lavado de activos que ha blanqueado durante años los dineros ilegales del ELN. Fotos: @patobullrich y Colprensa
    Harold Ardila y Mayerly Zulay fueron capturados en Argentina y son acusados de pertenecer a una red de lavado de activos que ha blanqueado durante años los dineros ilegales del ELN. Fotos: @patobullrich y Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 6 horas
bookmark

Mayerly Zulay y Harold Ardila fueron capturados en Buenos Aires, Argentina. Los dos empresarios son señalados de pertenecer a una estructura dedicada al lavado de activos al servicio del grupo guerrillero ELN.

La captura de la pareja de colombianos fue confirmada por la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, quien declaró ante medios que los dos empresarios tenían alerta roja de la Interpol por su vínculo con el grupo armado ilegal.

Lea también: ELN libera a 11 secuestrados en el Catatumbo en medio de choques armados y nuevas amenazas

La caída de Zulay y Ardila sería una evidencia del alcance internacional que tiene el ELN y representaría un golpe a las finanzas del grupo guerrillero. Su captura se dio en el mes de octubre.

¿Cómo funcionaba la presunta fachada para lavar dinero del ELN en el exterior?

Según las autoridades y una investigación revelada por El Tiempo, la pareja utilizaba empresas de servicios financieros, telecomunicaciones y ganadería para blanquear el dinero del grupo armado.

A través de intermediarios y redes de conversión de divisas, la pareja al parecer manejaba los recursos de esa guerrilla obtenidos por el narcotráfico y la extorsión ilegal en algunas regiones del país como el departamento de Arauca.

Su captura se dio en la capital argentina en un trabajo conjunto ente la Policía de Colombia, la Interpol, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y la Policía Federal de Argentina (PFA). Al momento de ser aprehendidos por las autoridades se les incautó bienes, efectivo y lingotes de oro.

La defensa de uno de los capturados ha alegado que la pareja se encontraba en territorio argentino en planes de turismo y que dichas acusaciones corresponderían a un montaje. Por otra parte, la ministra de Seguridad expresó que los empresarios llegaron al país del cono sur luego de 48 horas en donde huyeron de Colombia por la captura de sus principales socios.

La pareja de empresarios capturados en Argentina tendrían una presunta conexión con una red de lavado de activos desvinculada en Colombia que estaba conformada por Yasser Husseir Ardila Urbina, señalado de canalizar los productos financieros del ELN a través de productos financieros.

A dicha red también pertenecía, según las autoridades, Jesús Manuel Farfán López, Andersson Ferneliz Flórez Zocadagui, Jesús Alberto Velasco Navarro y José Fernando Arias Marulanda. Estos hombres presuntamente contribuían creando empresas de papel para emitir facturas ficticias.

La presunta red de lavado de activos vinculada al ELN llevaba más de 20 años funcionando y durante ese tiempo habrían blanqueado para el grupo guerrillero un monto aproximado al billón de pesos. La organización criminal habría perfeccionado el uso del sistema financiero para dar la apariencia de legalidad a los fondos obtenidos.

Siga leyendo: Así operaba ‘Luky’, el empresario colombiano que lavó USD 1,2 millones para organizaciones narco mexicanas en EE. UU.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida