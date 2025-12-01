¿Le lavaban plata al ELN? Pareja de empresarios capturada en Argentina tras huir de Colombia

Mayerly Zulay y Harold Ardila fueron capturados en Buenos Aires, Argentina. Los dos empresarios son señalados de pertenecer a una estructura dedicada al lavado de activos al servicio del grupo guerrillero ELN.
La captura de la pareja de colombianos fue confirmada por la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, quien declaró ante medios que los dos empresarios tenían alerta roja de la Interpol por su vínculo con el grupo armado ilegal.
Lea también: ELN libera a 11 secuestrados en el Catatumbo en medio de choques armados y nuevas amenazas
La caída de Zulay y Ardila sería una evidencia del alcance internacional que tiene el ELN y representaría un golpe a las finanzas del grupo guerrillero. Su captura se dio en el mes de octubre.