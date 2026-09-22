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Murió Socorro Ortega, actriz colombiana recordada por “Don Chinche”

La muerte de la actriz colombiana fue confirmada por su colega, el actor Víctor Hugo Morant. Además de hacer parte del elenco de Don Chinche, Ortega también apareció en ¿Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha?

  • Socorro Ortega interpretó a La Caleña en Don Chinche. FOTO: Cortesía.
    Socorro Ortega interpretó a La Caleña en Don Chinche. FOTO: Cortesía.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Socorro Ortega, actriz colombiana reconocida por su participación en la serie de comedia Don Chinche, falleció el 18 de septiembre de 2026. La noticia de su muerte fue confirmada por varios colegas, entre ellos el también actor Víctor Hugo Morant.

”Lamento profundamente el fallecimiento de la colega y amiga Socorro Ortega. Descanse en paz. Mis sinceras condolencias a su familia”, escribió Morant en una publicación de su cuenta de Instagram, donde también compartió una serie de fotografías de Ortega.

Lea: Murió actor colombiano, reconocido por papeles en Enfermeras o Las Villamizar

Nacida en Dagua, Valle del Cauca, la actriz inició en la actuación en su juventud, cuando asistió a una función de circo y se enamoró del escenario. Como contó en una entrevista con El País, fue tanta su fascinación que se escapó con ese grupo artístico. Tiempo después llegó a Bogotá, donde hizo sus primeros papeles en televisión.

Ortega interpretó a La Caleña en Don Chinche, la serie creada por Pepe Sánchez y Fernando Gómez Agudelo emitida entre el 2 de enero de 1982 y el 7 de mayo de 1989. Esta producción sigue las vidas de un grupo de personas que viven en un barrio bogotano y que atraviesan múltiples dificultades para conseguir trabajo y poder conseguir dinero para sus familias.

Héctor Ulloa, Hernando Casanova, Chela del Río, Silvio Ángel, Humberto Martínez Salcedo y Victor Hugo Morant también hicieron parte del elenco de Don Chinche, que desde su estreno fue un éxito absoluto por visibilizar las problemáticas sociales que día a día vivía la clase baja y media del país.

Por su parte, Ortega también participó en producciones como Revivamos Nuestra Historia: El Bogotazo, Camila, El Virrey, La Mala Hierba, Los Cuervos, El Camaleón y ¿Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha?

Además de desarrollar buena parte de su carrera en la televisión, Socorro interpretó diversos personajes en cine y teatro. Sin embargo, en sus últimos años de vida se dedicó a otra práctica artística: la artesanía. En Cali asistía frecuentemente a la Casa de Chila, un espacio cultural en el que mujeres de la ciudad comercializan los productos que realizan con sus propias manos.

Todavía no han sido reveladas las causas del fallecimiento de la actriz. Su hermano, Jannier Ortega, publicó en redes sociales un emotivo mensaje de despedida sin dar a conocer más detalles sobre la partida de “La Caleña”.

“Despido con el alma a mi hermana querida, Socorro Ortega. Una mujer luminosa, actriz talentosa que brilló en Don Chinche y dejó huella con su risa, su fuerza y su enorme corazón. Gracias por tanto, por tu arte, por tu dulzura y por ser mi hermana. Te llevaré conmigo siempre”, escribió.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién era Socorro Ortega y en qué producciones participó?
Socorro Ortega fue una actriz colombiana que desarrolló buena parte de su carrera en televisión, cine y teatro. Además de interpretar a La Caleña en Don Chinche, participó en producciones como Revivamos Nuestra Historia: El Bogotazo, Camila, El Virrey, La Mala Hierba, Los Cuervos, El Camaleón y ¿Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha?.
¿Qué personaje interpretó Socorro Ortega en Don Chinche?
Socorro Ortega interpretó a La Caleña en Don Chinche, serie de comedia colombiana emitida entre 1982 y 1989. La producción, creada por Pepe Sánchez y Fernando Gómez Agudelo, retrataba las dificultades cotidianas de un grupo de personas de un barrio bogotano.
¿Cuál fue la causa de muerte de Socorro Ortega?
La causa de muerte de Socorro Ortega no ha sido revelada. La actriz falleció el 18 de septiembre de 2026 y la noticia fue confirmada por colegas como Víctor Hugo Morant y por su hermano, Jannier Ortega, quien publicó un mensaje de despedida en redes sociales sin informar las circunstancias de su fallecimiento.
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