Colombia manda en la pista: cinco oros de seis posibles en Juegos Suramericanos-2026

Colombia evidencia su superioridad en el ciclismo de pista de los Juegos Suramericanos que se celebran en Santa Fe, Argentina.

De las seis medallas de oro que se han puesto en juego hasta el momento, la delegación nacional ha conquistado cinco, además de dos preseas de plata, en una actuación que ratifica el peso de sus pedalistas en el continente.

Entre las figuras destacadas aparece la antioqueña Lina Marcela Hernández, quien sumó su segundo oro en estas justas, esta vez en el ómnium, prueba en la que retuvo el título que había conquistado hace cuatro años en Asunción, Paraguay. Esta vez venció con 156 puntos ante la venezolana Verónica Abreu (128) y la argentina Julieta Benedetti (127).

“La verdad, tuve excelentes sensaciones desde la primera prueba”, comentó a los medios de comunicación la pedalista, quien, además de brillar en la competencia, se ha convertido en una particular cronista de la vida cotidiana de la delegación colombiana en los Juegos del ciclo olímpico.

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Más allá de sus actuaciones deportivas, Lina Marcela, quien también ganó la medalla de plata en la prueba de ruta, se ha encargado de mostrar a los aficionados una cara diferente de los certámenes. Con su celular, registra momentos y detalles de la Villa que normalmente quedan por fuera de las transmisiones y que permiten conocer cómo viven los atletas cuando no están compitiendo.

Ya lo había hecho durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo y ahora repite la experiencia en Argentina. Allí, además, ha sido protagonista en la pista: también conquistó el oro en la persecución por equipos junto a Luciana Osorio, Elizabeth Castaño y Camila Valbuena, con quienes estableció récord nacional con un tiempo de 4 minutos, 23 segundos y 37 milésimas.