Manuel Medrano y Juan Pablo Raba: ¿qué pasó con el pódcast ‘Los hombres sí lloran’?

Una invitación al pódcast de Juan Pablo Raba volvió a poner sobre la mesa una discusión que comenzó con un comentario del cantante Manuel Medrano: ¿hablar de vulnerabilidad masculina ayuda a romper estigmas o puede terminar simplificando el debate sobre salud mental?
El intercambio entre el cantante Manuel Medrano y el actor Juan Pablo Raba volvió a generar conversación en redes sociales alrededor de Los hombres sí lloran, el pódcast que Raba creó en 2024 para hablar sobre emociones masculinas, vulnerabilidad y salud mental.
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La controversia comenzó cuando Medrano publicó en X: “Me gustaría ir al pódcast de ‘Los hombres sí lloran’, pero a decirles que dejen de llorar tanto”. El comentario provocó reacciones entre sus seguidores y abrió un debate sobre el propósito del espacio audiovisual.
Según explicó posteriormente el cantante, su comentario inicial fue planteado como humor, pero consideró que la conversación que se generó podía servir para hablar sobre el papel de los hombres y la salud mental.