La única planta de regasificación en Colombia sufre “imprevisto” en su buque y ahora realiza trabajos correctivos

La Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P. (SPEC LNG), única planta que transforma el gas importado al país, informó este 25 de septiembre de 2026 que adelanta trabajos correctivos en uno de los cuatro trenes del buque flotante donde hace sus actividades de almacenamiento y regasificación.

Por ahora, se desconocen mayores detalles sobre la situación de la planta, ubicada en Cartagena. En un corto comunicado, el equipo de prensa de la regasificadora solo expresó que se trata de una “condición operativa imprevista”.

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Añadió que las labores tienen como objetivo restablecer plenamente la capacidad de la unidad flotante en los próximos siete días.

Durante el desarrollo de los trabajos, la terminal de regasificación continúa operando de manera segura, aunque con una capacidad de 400 Mpcd.