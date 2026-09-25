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La única planta de regasificación en Colombia sufre “imprevisto” en su buque y ahora realiza trabajos correctivos

Una condición operativa imprevista afecta uno de los cuatro trenes de la unidad flotante, mientras la terminal mantiene su operación segura durante las reparaciones.

  • La terminal de SPEC LNG continúa operando durante los trabajos correctivos en uno de los cuatro trenes de su unidad flotante. foto cortesía
    La terminal de SPEC LNG continúa operando durante los trabajos correctivos en uno de los cuatro trenes de su unidad flotante. foto cortesía
  • *Los equipos especializados de SPEC LNG adelantan las labores bajo estándares técnicos, operativos y de seguridad. FOTO CORTESÍA
    *Los equipos especializados de SPEC LNG adelantan las labores bajo estándares técnicos, operativos y de seguridad. FOTO CORTESÍA
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 4 minutos
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La Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P. (SPEC LNG), única planta que transforma el gas importado al país, informó este 25 de septiembre de 2026 que adelanta trabajos correctivos en uno de los cuatro trenes del buque flotante donde hace sus actividades de almacenamiento y regasificación.

Por ahora, se desconocen mayores detalles sobre la situación de la planta, ubicada en Cartagena. En un corto comunicado, el equipo de prensa de la regasificadora solo expresó que se trata de una “condición operativa imprevista”.

Consulte: Colombia sumará 58 millones de pies cúbicos de gas con ampliación de licencia a planta Spec de Cartagena

Añadió que las labores tienen como objetivo restablecer plenamente la capacidad de la unidad flotante en los próximos siete días.

Durante el desarrollo de los trabajos, la terminal de regasificación continúa operando de manera segura, aunque con una capacidad de 400 Mpcd.

Siguen las operaciones

SPEC LNG señaló que las actividades correctivas son ejecutadas por los equipos especializados responsables de la operación de la FSRU y bajo estrictos estándares técnicos, operativos y de seguridad.

*Los equipos especializados de SPEC LNG adelantan las labores bajo estándares técnicos, operativos y de seguridad. FOTO CORTESÍA
*Los equipos especializados de SPEC LNG adelantan las labores bajo estándares técnicos, operativos y de seguridad. FOTO CORTESÍA

La compañía indicó que estas medidas buscan garantizar el desarrollo de los trabajos mientras la terminal mantiene sus operaciones de manera segura durante el periodo de intervención.

¿Qué coordinación mantiene SPEC LNG con el sector energético?

La Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P. aseguró que mantiene coordinación permanente con los usuarios de la terminal de regasificación, las autoridades competentes y los demás agentes del mercado.

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El objetivo, según la empresa, es atender de manera oportuna las necesidades energéticas del país mientras avanzan las labores para recuperar plenamente la capacidad de la unidad flotante.

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