Sube a 43 muertos el balance del deslave en el Tíbet chino

El balance del devastador deslave registrado a finales de agosto en el Himalaya, en la frontera entre China y Nepal, aumentó de 31 a 43 muertos del lado chino, informó el domingo un medio estatal. La catástrofe, que golpeó la región china del Tíbet, en el suroeste del país, “dejó 43 muertos y 519 desaparecidos, según el último balance” establecido este fin de semana, según indicó la agencia oficial Xinhua. Le puede interesar: “Fue como un tsunami”: balance de víctimas en Nepal se dispara a 939 muertos y 3.925 desaparecidos. La tragedia ocurrió hace 11 días (el 26 de agosto) y también causó estragos en Nepal, donde dejó al menos 1.341 muertos y cerca de 5.000 desaparecidos, según los datos oficiales más recientes.

Sobre este tipo de tragedias naturales, una investigación Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) —adscrito al Ministerio de Ambiente de Perú— advierte que 528 lagos glaciares en ese país están en riesgo de desborde. Profesor salvó a 900 estudiantes “Soy un director sin escuela”, dice Rajendra Dawadi, que logró evacuar a tiempo a 900 alumnos antes de ver cómo la institución que dirigía en Trishuli Bazar, en el norte de Nepal, desaparecía bajo el devastador deslave del 26 de agosto. En una entrevista con la AFP, este hombre de 47 años cuenta que tuvo apenas unos minutos para actuar. Eran las nueve de la mañana cuando su contable irrumpió en el centro gritando: “¡Viene la inundación, viene la inundación, todos los pueblos están inundados!”, relata.

Tras recibir una segunda advertencia de un colega sobre una enorme ola formada río arriba en el Trishuli, Rajendra admite que sintió miedo. Si la información era falsa, “perderíamos un día de clases. Pero si era cierta, todos, incluido yo, perderíamos la vida”, pensó. El director decidió evacuar el establecimiento. Dio la orden a los 900 alumnos presentes de “refugiarse en un lugar seguro”. “Cuando dimos la orden, los alumnos entraron en pánico. Una estudiante se desmayó”, afirma. Los autobuses escolares que se dirigían al centro recibieron la orden de dar media vuelta. Según el balance oficial más recientes, la catástrofe dejó más de 1.300 muertos y unos 5.000 desaparecidos en Nepal. Cinco alumnos murieron fuera de la escuela, así como un profesor y un guardia. “Seguramente quiso cerrar la puerta”, deduce Rajendra Dawadi. Cuando estuvo a salvo en una colina, el director observó cómo desaparecía el edificio donde también había estudiado de niño. “En cinco minutos todo se derrumbó. No quedó nada”.

Santoshi Dotel, uno de sus estudiantes de 17 años, asistía a una clase de contabilidad cuando recibió la orden de evacuar. Aún agradece al conserje que la apuró a marcharse. “Nunca imaginamos que la crecida pudiera alcanzar esa magnitud”, cuenta la chica. Junto a una amiga intentó acercarse al río para cruzarlo y regresar a casa, pero una ola repentina las obligó a retroceder. “Empecé a llorar porque pensaba que no volvería a casa y que no podíamos hacer nada”, recuerda. Según Save the Children, al menos 69 escuelas fueron destruidas por la crecida, comprometiendo la educación de cerca de 19.000 niños. Para más noticias sobre América Latina, Estados Unidos y el mundo, visite la sección Internacional de EL COLOMBIANO.