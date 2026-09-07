Medellín no cumplió la meta de ahorro de agua: debía bajar 92 litros por hogar y apenas logró 18, ¿volverán los cortes?

Se acabó el periodo de prueba y Medellín no alcanzó la meta de ahorro de agua que buscaba evitar el regreso del racionamiento. El alcalde Federico Gutiérrez informó que, aunque hubo una reducción en el consumo en algunos sectores, el resultado quedó muy por debajo de lo necesario para sostener la suspensión de los cortes.
El dato que más preocupa está en el sistema Piedras Blancas, que abastece principalmente sectores de las zonas nororiental y centro-oriental de Medellín. Allí, la meta era disminuir 92 litros diarios por vivienda o local, pero el último ahorro reportado fue de apenas 18 litros. Es decir, se consiguió cerca del 20 % de lo que se había fijado como objetivo.
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“Estamos lejos de cumplir la meta de ahorro de agua en Medellín”, advirtió Gutiérrez en su más reciente pronunciamiento, en el que además confirmó que junto con Empresas Públicas de Medellín se están evaluando las decisiones que deberán adoptarse ante el comportamiento del consumo.