Medellín abrió inscripciones para subsidios de $15 millones en vivienda nueva: vea cómo acceder

La Alcaldía de Medellín, a través del Isvimed, habilitó 200 cupos de subsidio de $15 millones por hogar para comprar vivienda nueva de interés social (VIS) o de interés prioritario (VIP). Las inscripciones, que son gratuitas, estarán abiertas hasta el 30 de noviembre de 2026 o hasta agotar los cupos.

La estrategia, llamada “Compra tu Casa”, se presentó en la Feria de Vivienda de La Lonja. Está dirigida a hogares con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos. Los requisitos y la inscripción está en este enlace. Según el Distrito, el proceso de escrituración está previsto a más tardar para el 31 de diciembre de 2027.

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El director del Isvimed, Óscar Andrés Cardona Cadavid, dijo que cada subsidio es un apoyo concreto al esfuerzo que ya hacen las familias. Agregó que la entidad seguirá trabajando con los hogares y con el sector constructor.

”Lo más importante es que esta oportunidad sigue abierta para las familias que cumplen los requisitos hasta agotar los cupos y recursos disponibles. Para nosotros, cada subsidio representa una posibilidad concreta de apoyar el esfuerzo que ya hace una familia para acceder a su vivienda. Por eso seguimos trabajando de la mano con los hogares y con el sector constructor para que más familias de Medellín puedan cumplir ese propósito”, afirmó.

La oferta del Distrito coincide con otro anuncio en el Valle de Aburrá. El gobernador Andrés Julián Rendón destacó que el programa “Mi Casa Antioquia Ya” ha permitido que 2.000 familias del área metropolitana accedan a vivienda nueva en el último año, con una inversión superior a $40.000 millones.

Rendón lo dijo este martes 29 de septiembre en La Estrella, donde entregó 22 resoluciones de adjudicación a familias de los proyectos Ciudad Jardín, Oro Verde y Ferratore.

Según el mandatario, muchas de esas familias iban a desistir de comprar su casa, y el subsidio departamental llenó un vacío. También señaló que el Valle de Aburrá es una de las subregiones más beneficiadas, pues concentra el principal conglomerado urbano del departamento, en medio de la discusión sobre el déficit de vivienda.

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