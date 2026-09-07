Susana Muhamad, exministra de Petro, estuvo en marcha en la que “grafitearon” sede del ICBF

El domingo de la exministra de Gustavo Petro, Susana Muhamad, fue movido. Según mostró en sus cuentas de redes sociales, hizo parte de una marcha contra una sede del ICBF (Bienestar Familiar) en Bogotá. En ese contexto, el edificio fue vandalizado. En la fachada quedaron diferentes mensajes, algunos de ellos ofensivos, rayados con grafiti. Las marchas se dieron porque la nueva directora del Instituto, Carolina Restrepo, viene defendiendo que allí se maneje el término “niñez” y no “niñas”, “niños” o “adolescentes” al momento de hablar de los menores. Según dijo la funcionaria, al momento de que se presentaron las marchas había niños y adolescentes adentro.

El choque en redes entre Carolina Restrepo y Susana Muhamad

Desde que empezó el gobierno de Abelardo de la Espriella, Restrepo ha sido una de las altas funcionarias más activas en redes sociales, desde donde suele opinar de diferentes temas y contestar a quienes la interpelan. “Sé perfectamente lo que está pasando y quiénes están participando en esto. La defensa de la niñez no es una consigna política. Los cambios en el ICBF no se detienen y la plata de la niñez es para la niñez. Y, por cierto, ¿no están ya como grandecitas para que usted las llame ‘niñas’?”, dijo Restrepo a la exministra Muhamad, quien publicó un mensaje con fotos de la marcha. “Las niñas NO se borran, se defienden. Pretender borrar a las niñas del lenguaje institucional es dar cabida a que se invisibilicen las violencias que sufren cada día. Las niñas ejercen hoy frente al ICBF su derecho a la libre expresión”, escribió la militante del Pacto Histórico. Curiosamente, según encontró EL COLOMBIANO, el ministerio de la Igualdad que propuso el gobierno Petro, hoy en liquidación, invitó a usar los términos “no exlcuyentes” de “la infancia” y “la niñez” en vez de “el niño” y “la niña”. Esto fue en una guía oficial de la Oficina de Saberes y Conocimientos Estratégicos del Ministerio de la Igualdad, de agosto de 2025 (Consultar guía). Lea más: En 2025 MinIgualdad de Petro también orientó a sus funcionarios para usar término “niñez” en lugar de “niño” y “niña”

Postura de Muhamad sobre los grafitis y anuncio de acciones judiciales

Este lunes 7 de septiembre, Muhamad dijo que su presencia en la marcha “no es vandalismo”, a pesar de que la fachada hubiera sido rayada con grafiti. De hecho, hizo énfasis en que los grafitis “no son vandalismo” sino “el derecho constitucional a la protesta pacífica y al discurso que tienen como ciudadanos y ciudadanas de este país”. Volviendo a Restrepo, hizo referencia a que, supuestamente, habría políticos detrás de la organización de la marcha. “¿Qué políticos están detrás de esto? Lo vamos a saber”, cuestionó. “Vamos a establecer quiénes están promoviendo, financiando o utilizando políticamente estas acciones y con qué intereses. Y todas y cada una de las medidas judiciales las vamos a tomar. Y sépanlo, clarito, no van a poder. Los cambios en el ICBF no se detienen, ahora actuaremos con más rapidez, con más ahínco y más contundencia. No lo lograrán”, agregó. Previamente, ya había dicho que pintarían de nuevo las paredes y que “si vuelven a rayarlas, las volvemos a pintar, las veces que sea necesario”.

Antecedente político de la exministra Susana Muhamad

Cabe recordar que Muhamad salió del gobierno Petro tras el regreso a Colombia de Armando Benedetti. En el primer consejo de ministros televisado del gobierno Petro, en febrero de 2025, que contó con la presencia de quien se convertiría en ministro del Interior, Muhamad dijo “no me puedo sentar, como feminista, en esta misma mesa de gabinete con Armando Benedetti”.

El debate legal: tutela ciudadana rechazada contra el ICBF

Hace poco, una tutela de un grupo de ciudadanas dijo que la decisión constituía una forma de “invisibilización lingüística”, por lo que acudieron al mecanismo constitucional en representación, de manera general, de las niñas del territorio nacional. El ICBF rechazó que existiera una directriz nacional orientada a excluir a las niñas del lenguaje institucional. La entidad explicó que no correspondía a una política impartida desde la dirección general. Le puede interesar: ICBF responde a la Defensoría por polémica sobre el lenguaje institucional: “No pretendemos borrar a las niñas” La tutela fue declarada improcedente por el juzgado, al concluir que los demandantes no estaban facultados para presentar una tutela en nombre de “las niñas de Colombia” y que tampoco agotaron mecanismos previos, como un derecho de petición al Instituto. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas frecuentes