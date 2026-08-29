Así fue la violenta caída de Tadej Pogacar, quien abandonó la Vuelta a España-2026

El ciclista esloveno Tadej Pogacar, líder destacado de la clasificación general, tuvo que abandonar este sábado la Vuelta a España tras sufrir una violenta caída a unos treinta kilómetros de la meta de la localidad valenciana de Xeraco.

Las alarmas se dispararon cuando Pogacar, grandísimo favorito al título y que ganó tres etapas en la primera semana de la competición, se fue al asfalto y las imágenes de televisión mostraron que tenía heridas sangrantes, especialmente en el hombro izquierdo.

Fue atendido e intentó en un primer momento volver a salir con su bicicleta, antes de constatar que no podía por el dolor y ser evacuado del lugar en ambulancia.

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