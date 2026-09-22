Polémica en Támesis por uso del Diccionario de Petroglifos en una obra pública

Desde hace tres meses, Támesis tiene una calle que se roba la atención de locales y turistas. Ubicada a pocos pasos del parque principal, la Calle de las Mitológicas destaca una de las principales riquezas arqueológicas del municipio del suroeste antioqueño: los petroglifos. A lo largo de la vía hay símbolos y textos sobre estos grabados, que hacen de Támesis el lugar de Colombia con mayor concentración de ellos. Sin embargo, esta obra es objeto de polémica debido a las denuncias públicas realizadas por gestores culturales, quienes sostienen que la Alcaldía de Támesis y la Secretaría de Infraestructura de Antioquia, encargadas de adecuar este lugar, habrían utilizado sin permiso una investigación sobre estas figuras. Se trata del Diccionario de Petroglifos, una obra que reúne 30 símbolos de los más de 800 que se encuentran desde hace más de 1.500 años en las montañas y cuevas del municipio. Contexto: Pueblo de Antioquia publicó primer diccionario de petroglifos para ‘conversar’ con ancestros de hace 1.500 años Durante los últimos años, el Colectivo Rupestres ha desarrollado proyectos de divulgación cultural y de preservación del patrimonio arqueológico en Támesis. En julio de 2024, Esteban Ardila Espinosa y Juan Pablo Arteaga, fundadores del colectivo, ganaron una beca del Ministerio de las Culturas para desarrollar el Diccionario de Petroglifos, el cual hicieron junto a la comunidad Emberá Chamí del resguardo La Mirla y que fue posible tras meses de recorridos e investigación. Cuatro meses más tarde, en noviembre, los dos gestores hicieron el lanzamiento público del proyecto. La obra está registrada ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Este trámite permite acreditar la fecha de creación, los autores y la titularidad de una obra, aspectos relevantes en casos de plagio o disputas. En el certificado de esa entidad, el Diccionario de Petroglifos aparece con año de creación de 2024. La denuncia que hacen los autores está relacionada con la Calle de las Mitológicas (tuvo un valor de $337.871.221), obra ubicada cerca al parque principal y entregada el 27 de junio de 2026. El proyecto se realizó mediante un convenio firmado en noviembre de 2025 entre la Secretaría de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Támesis. Según le explicaron a EL COLOMBIANO los autores del diccionario, en esta calle fueron identificadas alrededor de 28 reproducciones de elementos de su investigación. Entre ellos están los nombres de los símbolos “Sol”, “Montañas”, y “Cerebro de la Tierra”, que aparecen con los mismos títulos y textos explicativos del trabajo de Ardila y Arteaga. Además, no tienen ningún tipo de letrero o placa que atribuya su autoría a los investigadores.

Los gestores aseguran que no fueron consultados previamente ni se les solicitó autorización para incluir su trabajo en esta obra pública. Cuando se enteraron del proyecto, acudieron a ambas instituciones para hablar sobre el tema. El 22 de junio, cinco días antes de la entrega oficial de la obra, enviaron un derecho de petición a la Alcaldía y a la Gobernación en el que solicitaron que no inauguraran el proyecto, pues, según ellos, no contaban con autorización para utilizar el material proveniente de su proceso de investigación. Vale la pena aclarar que la denuncia no reclama el uso de los petroglifos, sino de los nombres y definiciones que fueron construidos por el colectivo junto con la comunidad indígena en el marco de una investigación colaborativa.

Después de la inauguración de la obra y ante una respuesta incompleta al derecho de petición, los investigadores interpusieron varias tutelas para conocer quién tomó la decisión de incluir las piezas del Diccionario y con qué autorización se hizo. Tras varios requerimientos judiciales, el 21 de septiembre, el Juzgado Décimo Civil Municipal de Oralidad de Medellín multó con cinco días de arresto y con el pago de cinco salarios mínimos a Sebastián Castaño, secretario de Infraestructura Física, por responder de manera evasiva sobre el uso del diccionario. Ese mismo día, el Juzgado Quinto de Ejecución Civil Municipal de Medellín abrió un incidente de desacato contra el alcalde Juan Pablo Pérez por no proporcionar la información necesaria sobre la obra.

EL COLOMBIANO contactó a la Alcaldía de Támesis y a la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia para conocer su versión sobre esta denuncia. Por un lado, la Alcaldía asegura que los símbolos y textos provienen de un proyecto de noviembre de 2024 en el que se contrató a Arteaga y Ardila para colaborar en la adecuación de una sala del Museo Cartama, de donde según la administración habría salido el diccionario. Sin embargo, el contrato para ese fin fue firmado en diciembre de 2024, un mes después del lanzamiento oficial del libro, evento que el alcalde celebró en su cuenta de Instagram el 16 de noviembre de 2024.

“El Municipio ha dado respuesta oportuna y de fondo a cada uno de los requerimientos formulados dentro de ese trámite, dentro de los términos procesales fijados; la inconformidad expresada por el peticionario no obedece a la ausencia de respuesta, sino a que esta no corresponde al contenido o alcance que él esperaba recibir, lo cual no equivale a un incumplimiento por parte de la Administración. El Municipio mantiene su disposición de suministrar la información pública a la que haya lugar, en el marco de sus competencias legales”, expresó la Alcaldía.

La Secretaría, por otra parte, aseguró que ha “cumplido con los requerimientos y respondido de fondo a las solicitudes relacionadas con este proceso”. La entidad dijo que su próximo paso será acudir “ante el juez superior para solicitar que se estime que no existe vulneración del derecho fundamental de petición por ser un hecho superado y en consecuencia, se inaplique la sanción de arresto y multa”. Le puede interesar: El artesano del Chocó que perdió su taller en el terremoto y ahora viajará a París: Abelino Palacio llevará su filigrana a Francia

Ardila y Arteaga sostienen que su propósito es obtener reconocimiento moral, patrimonial y simbólico por su investigación. “Nosotros seguimos trabajando con el Diccionario y esta situación nos limita. Queremos un reconocimiento público. Ellos hicieron un evento público en el que se apropiaron de este trabajo y queremos que se reconozca la autoría nuestra y de la comunidad Emberá Chamí del resguardo La Mirla”, concluyó Ardila. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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