Apple habilita Tap to Pay en Colombia: el iPhone ahora puede recibir pagos como un datáfono

Los comercios colombianos que reciben pagos con tarjeta ya tienen una nueva alternativa para cobrar sin utilizar un datáfono tradicional. Apple habilitó este martes Tap to Pay en iPhone en Colombia, una función que permite convertir un teléfono en un punto de pago para recibir transacciones sin contacto. La herramienta está disponible para modelos desde el iPhone Xs y posteriores, que tengan instalada la versión más reciente de iOS y una aplicación de pago compatible. Con esta tecnología, el comercio puede recibir el pago directamente en el celular, sin tener que conectar un dispositivo adicional. Colombia hace parte de la expansión de Tap to Pay anunciada por Apple para ocho mercados de América Latina. La funcionalidad también llegó a Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Panamá y Perú. Le puede interesar: Los colombianos usan menos efectivo para compras habituales: pasaron del 89% en 2014 al 65% en 2026

¿Cómo funciona Tap to Pay en Colombia?

La operación aprovecha la tecnología NFC, la misma que permite realizar pagos acercando una tarjeta sin contacto o un dispositivo a un terminal. En este caso, la diferencia es que el propio iPhone del comercio funciona como receptor del pago. El cliente acerca al teléfono una tarjeta débito o crédito sin contacto, otro iPhone, un Apple Watch o una billetera digital, y la transacción se procesa a través de la aplicación habilitada para el servicio. Para el comercio, esto significa que ya no necesariamente necesita disponer de un datáfono independiente para aceptar este tipo de pagos. Apple explica que Tap to Pay funciona mediante una combinación de tecnología de la compañía, aplicaciones de pago, plataformas de cobro y redes de pagos. Es decir, Apple habilita la tecnología, pero el comercio necesita utilizar una aplicación compatible de un proveedor de pagos. En Colombia, los aliados anunciados para poner en funcionamiento esta solución son SumUp y Symbiotic. Por eso, un negocio que quiera utilizar Tap to Pay no solamente necesita tener un iPhone compatible: también deberá vincularse con uno de estos proveedores y utilizar la aplicación correspondiente para habilitar el servicio. Lea más: Tenga cuidado: así funciona la estafa que convierte transferencias en criptomonedas

¿Qué necesita un comercio para usar Tap to Pay?

La barrera de entrada está principalmente en el teléfono y en la aplicación utilizada para procesar los pagos. Para utilizar Tap to Pay en Colombia se requiere: - Un iPhone Xs o un modelo posterior. - Tener instalada la versión más reciente de iOS. - Contar con una aplicación compatible con Tap to Pay. - Utilizar uno de los proveedores que ofrecen la tecnología en el mercado colombiano, como SumUp o Symbiotic. - Recibir pagos mediante tarjetas o dispositivos compatibles con pagos sin contacto. La solución acepta tarjetas débito y crédito sin contacto de redes como Visa, Mastercard y American Express, aunque Apple advierte que pueden existir tarjetas que no sean compatibles y límites de transacción determinados por los proveedores. Esto abre una posibilidad particularmente relevante para negocios que no tienen una caja fija o que necesitan cobrar mientras se desplazan. Restaurantes, comercios minoristas, profesionales independientes, negocios de belleza, servicios y establecimientos de alimentos y bebidas están entre los segmentos para los que puede resultar útil. Por ejemplo, un restaurante podría utilizar el teléfono para cobrar directamente en la mesa; un vendedor podría recibir el pago en un punto de venta temporal, y un profesional independiente podría cobrar por un servicio sin tener que transportar un datáfono adicional. Conozca también: El botón PSE rompió récord, superó las 90 millones de transacciones en un solo mes

El iPhone como alternativa al datáfono tradicional

La principal diferencia frente al modelo tradicional de pagos electrónicos está en el hardware.

Hasta ahora, un comercio que quería aceptar pagos con tarjeta normalmente necesitaba contratar un servicio de adquirencia y utilizar un datáfono o terminal de pago. Con Tap to Pay, parte de esa infraestructura se traslada al teléfono que el establecimiento ya utiliza. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Eso no significa que Apple se convierta en el operador de pagos del comercio. La compañía proporciona la tecnología que permite que el iPhone funcione como terminal, mientras que las plataformas de pago y sus aplicaciones se encargan de integrar el servicio dentro del proceso de cobro. El cambio, por tanto, está en que el teléfono puede cumplir la función física que antes realizaba exclusivamente un dispositivo especializado. Para pequeños negocios y actividades comerciales móviles, esto puede reducir la cantidad de equipos que necesitan llevar consigo y facilitar la recepción de pagos sin contacto. Puede leer: ¿Usaría el cupo de su tarjeta de crédito para pagar por Bre-B? Nu Colombia ya lo permite, esto es lo que debe saber

¿Es seguro pagar acercando una tarjeta al iPhone?

Apple señala que Tap to Pay utiliza las funciones de seguridad y privacidad incorporadas en el iPhone para proteger tanto al comercio como al cliente. Según la compañía, Apple no almacena los números de las tarjetas de crédito o débito ni la información de las transacciones en el dispositivo ni en sus servidores. El procesamiento se realiza utilizando la infraestructura de seguridad del iPhone. Apple también señala que, en los casos en que se utiliza el modo de ‘Guardar y Reenviar’, la información de las tarjetas permanece cifrada. Para el consumidor, la experiencia es similar a cualquier otro pago sin contacto: se acerca la tarjeta o dispositivo al área indicada del iPhone y se completa la transacción de acuerdo con las condiciones establecidas por el proveedor de pagos. Bloque de preguntas y respuestas: