Tenga cuidado: así funciona la estafa que convierte transferencias en criptomonedas

Una compra por internet, un supuesto descuento o incluso el pago de un impuesto pueden convertirse en la ocasión idónea para una estafa en la que la víctima termina financiando, sin saberlo, una operación con criptomonedas.
El mecanismo es sencillo: una persona transfiere pesos desde su cuenta bancaria creyendo que está pagando por un producto o servicio, pero el dinero termina en una cuenta vinculada a una plataforma de criptoactivos. Allí, el delincuente puede convertir los pesos en USDT, una criptomoneda diseñada para mantener un valor cercano al dólar, y posteriormente enviarlos a otra billetera digital.
La modalidad es conocida como triangulación de las tres cuentas y, según un reporte de la fintech Vurelo, sus intentos aumentaron 15% en Medellín durante 2026. El riesgo no se limita a quienes compran criptomonedas: también puede alcanzar a personas que prestan sus cuentas bancarias, reciben transferencias que no esperaban o venden activos digitales sin verificar de dónde provienen los recursos.
El contexto ayuda a dimensionar el problema. De acuerdo con cifras de Asobancaria con corte al 7 de septiembre, las entidades bancarias recibieron reclamaciones por fraude superiores a $967.000 millones. De ese monto, el 56% correspondió a canales digitales, unos $541.500 millones.
Vurelo estima que aproximadamente una cuarta parte de ese último valor, cerca de $135.000 millones, estaría relacionada con engaños o robos asociados con criptoactivos. Esta última cifra corresponde a la estimación de la fintech y no a un consolidado oficial de las autoridades sobre fraude con criptomonedas.
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