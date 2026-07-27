¿Usaría el cupo de su tarjeta de crédito para pagar por Bre-B? Nu Colombia ya lo permite, esto es lo que debe saber

Nu Colombia, la marca con la que opera Nubank en el país, dio un paso que ningún otro banco había dado dentro de Bre-B. El sistema de pagos inmediatos, hasta ahora atado al saldo de una cuenta de ahorros, empieza a moverse también con el cupo de la tarjeta de crédito.
La entidad puso en pruebas una función que le permite a sus clientes hacer una transferencia o un pago con código QR por Bre-B usando el cupo disponible en su tarjeta, en lugar de depender únicamente del dinero que tengan guardado.
Nu Colombia lo reveló así a algunos usuarios a través de correo electrónico: “Queremos darte más opciones para que muevas tu dinero con total libertad y flexibilidad”.
Con esta opción, una persona puede enviar dinero por Bre-B así no tenga un solo peso disponible en su cuenta Nu. El valor de esa transferencia se puede diferir hasta en 36 cuotas y se paga después, dentro del extracto mensual de la tarjeta, tal como sucede con cualquier otra compra a crédito.