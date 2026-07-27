¿Usaría el cupo de su tarjeta de crédito para pagar por Bre-B? Nu Colombia ya lo permite, esto es lo que debe saber

Nu Colombia, la marca con la que opera Nubank en el país, dio un paso que ningún otro banco había dado dentro de Bre-B. El sistema de pagos inmediatos, hasta ahora atado al saldo de una cuenta de ahorros, empieza a moverse también con el cupo de la tarjeta de crédito. La entidad puso en pruebas una función que le permite a sus clientes hacer una transferencia o un pago con código QR por Bre-B usando el cupo disponible en su tarjeta, en lugar de depender únicamente del dinero que tengan guardado. Nu Colombia lo reveló así a algunos usuarios a través de correo electrónico: “Queremos darte más opciones para que muevas tu dinero con total libertad y flexibilidad”. Con esta opción, una persona puede enviar dinero por Bre-B así no tenga un solo peso disponible en su cuenta Nu. El valor de esa transferencia se puede diferir hasta en 36 cuotas y se paga después, dentro del extracto mensual de la tarjeta, tal como sucede con cualquier otra compra a crédito.

Mensaje de Nu Colombia a algunos usuarios.

Cómo funciona el pago con tarjeta de crédito en Bre-B

Hoy, quien necesita convertir el cupo de su tarjeta en dinero disponible suele recurrir a un avance de efectivo, un trámite que casi siempre implica costos adicionales y pasos extra. Nu identificó que muchos clientes buscan justamente eso, transformar cupo en liquidez inmediata para pagar o transferir. Al integrar la tarjeta directamente a Bre-B, la entidad le entrega ese dinero al cliente en el momento exacto en que lo necesita, sin pasar por un avance tradicional. Cabe aclarar que el cliente conocerá el costo de la operación antes de confirmarla.

Cuando la función se despliegue de forma masiva, estará disponible en el mismo flujo de transferencia o pago con QR de Bre-B que los usuarios ya conocen. El proceso es sencillo, si una persona entra a la aplicación a pagar o transferir por Bre-B y no tiene saldo suficiente en su cuenta de ahorros, puede escribir el monto y ahí mismo le aparecerá la alternativa de financiarlo con la tarjeta de crédito. Solo debe elegirla como fuente de pago, seleccionar el número de cuotas y confirmar la transacción.

Marcela Torres, gerente de Nu Colombia.

Bre-B, un sistema que sigue rompiendo récords